Второй день Пасхи: солнце и легкий бриз, давление — высокое
Foto: LETA

По информации метеорологов, рано утром в понедельник в Видземе и Земгале небо преимущественно чистое, а на большей части Курземе, Латгале и Селии — облачно, сообщает LETA.

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Значительных осадков не ожидается, небольшой дождь возможен лишь на юго-востоке Латвии. Дует слабый ветер, на побережье ожидается морской бриз.

Температура воздуха в шесть утра в сети наблюдений Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĜMC) колебалась от -1,7 градуса в Зосенах до +6,8 градуса в Даугавпилсе и +7,3 градуса в Дагде. Во второй пасхальный день воздух прогреется до +17 градусов, на большей части побережья не превысит +7..+12 градусов, прогнозируют синоптики.

В Риге погода сохранится преимущественно сухой и солнечной, будет дуть слабый северный, северо-западный ветер. Температура воздуха ранним утром от 0 до +3 градусов. Максимальная температура сегодня — от +7 до +8 градусов на севере столицы, где будет ощущаться прохладный морской воздух, до +13 градусов — на юге.

Погодой управляет область высокого давления. Атмосферное давление 1026-1028 гПа на уровне моря.

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