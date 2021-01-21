Второй дозой вакцины от Covid-19 привиты 2126 человек

Прививки от Covid-19 получили всего 16 258 врачей и других работников медучреждений, в том числе две дозы вакцины получили 2126 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

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Общее количество полученных прививок составляет 18 404, при этом в среду первую дозу вакцины получили 19 человек, а вторую 750.

По последним данным, 572 человека в Латвии получили вторую вакцину против Covid-19 в понедельник, 804 человека во вторник и 750 человек в среду. НСЗ поясняет, что ранее опубликованное количество вакцинированных может измениться через несколько дней, так как данные вводятся в систему электронного здравоохранения в течение от одного до пяти рабочих дней после вакцинации.

Вторую дозу вакцины получили десять медицинских учреждений: в Клинической университетской больнице им. Страдиньша вторую прививку получили 312 человек, в Рижской Восточной клинической университетской больнице — 301, в Детской клинической университетской больнице — 11, в Лиепайской региональной больнице — пять, в Северокурземской региональной больнице — 36, в Елгавской городской больнице — 15, в Даугавпилсской региональной больнице — 16, Екабпилсской региональной больнице — 18, Резекненской больнице — шесть, Видземской больнице — 30. Всего в среду 578 врачей и 172 медработника получили вторую вакцину.