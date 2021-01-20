Второй дозой вакцины от Covid-19 в Латвии привиты 1375 человек

По сравнению с первым этапом вакцинации от Covid-19, когда за первые два дня прививки сделали 1473 человека, вторую прививку в течение двух дней сделали 1375 человек, что на 98 меньше, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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В целом вакцинировано 16 258 врачей и других работников медучреждений, в том числе две дозы вакцины получили 1375 человек.

Если до 29 января Европейское агентство лекарственных средств и Европейская комиссия утвердят для использования в Европе вакцину, разработанную компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, в феврале Латвия может получить более 120 000 доз этой вакцины. Это позволит начать более широкую вакцинацию населения.

На сегодняшний день Латвия получила 31 425 доз вакцины против Covid-19. В конце месяца планируется поставка еще 2400 доз вакцины Moderna, в начале февраля - 4800 вакцин, а в конце месяца - 15 600, но пока эти поставки еще не подтверждены производителем.