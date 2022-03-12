Второй месяц подряд — рекордный запрос на оплату больничных. В VSAA — очередь заявлений

На фоне рекордной заболеваемости Covid-19 Государственное агентство социального страхования (VSAA) сообщает, что уже второй месяц подряд наблюдается драматическое количество заявлений на выплату пособий по болезни.

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VSAA сообщает, что в феврале были получены 173 597 заявлений. А в этом месяце — по положению на 9 марта — уже 60 068 заявлений. И это при том, что в нашей стране проживает немногим более 1,8 млн жителей, причем минимум четверть находятся уже в пенсионном возрасте.

Обработкой заявлений занимаются всего 73 работника VSAA, 13 болеют. Работать приходится сверхурочно, в день рассматриваются 4000-4500 заявлений.

По положению дел на 10 марта своей очереди ждут 113 077 заявлений на выплату пособий по болезни.

"Мы работаем добросовестно и сопереживаем, понимая, что каждый ждет свое пособия, но мы не сможем предоставить пособие раньше из-за огромного объема заявлений", — заявило VSAA.

VSAA принимает решение о выплате пособия в течение 30 дней. Затем пособие выплачивается в течение трех дней.

VSAA принимает решение о выплате пособия и выплачивает пособия по закрытому листу нетрудоспособности B.

В последние месяцы в Латвии наблюдаются рекордные показатели заболеваемости Covid-19.