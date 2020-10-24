Второй сотрудник LTV заболел Covid-19
Foto: F64

Covid-19 инфицировался второй сотрудник Латвийского телевидения (LTV), свидетельствует пост LTV в социальных сетях.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Второй положительный результат на Covid-19 на LTV зафиксирован 23 октября. Заболевший человек в помещениях телевидения не был с 22 октября, а все, кто считается контактными лицами, отправились на самоизоляцию.

"Контактных лиц мало - работа телевидения сильно не пострадала, ситуация под контролем", - сообщает LTV. Известно, что этот случай не связан с первым. Он был зафиксирован 13 октября.

"Мы каждый день следим за соблюдением установленных в стране ограничительных мер в помещениях, делаем все, чтобы удалось избежать стремительного распространения вируса в стране и защитить сотрудников LTV от заболевания. Призываем каждого сотрудничать, чтобы снизить распространение вируса, и довериться рекомендациям ученым и профессионалам в сфере медицины. Маски, дистанция, дезинфекция и принятие ответственных решений - на данный момент единственное, что может уберечь нас самих и наших близких", - говорится в сообщении компании.


23. oktobrī LTV kolektīvā konstatēts otrais pozitīvais Covid-19 infekcijas gadījums. Saslimušais cilvēks televīzijas...
Опубликовано LTV.lv Суббота, 24 октября 2020 г.
Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус LTV
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Топ блюд Эвии Вебере, которые можно заказать в Wolt
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне
Доступная помощь для латвийских бизнесменов
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна