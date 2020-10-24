Второй сотрудник LTV заболел Covid-19

Covid-19 инфицировался второй сотрудник Латвийского телевидения (LTV), свидетельствует пост LTV в социальных сетях.

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Второй положительный результат на Covid-19 на LTV зафиксирован 23 октября. Заболевший человек в помещениях телевидения не был с 22 октября, а все, кто считается контактными лицами, отправились на самоизоляцию.

"Контактных лиц мало - работа телевидения сильно не пострадала, ситуация под контролем", - сообщает LTV. Известно, что этот случай не связан с первым. Он был зафиксирован 13 октября.

"Мы каждый день следим за соблюдением установленных в стране ограничительных мер в помещениях, делаем все, чтобы удалось избежать стремительного распространения вируса в стране и защитить сотрудников LTV от заболевания. Призываем каждого сотрудничать, чтобы снизить распространение вируса, и довериться рекомендациям ученым и профессионалам в сфере медицины. Маски, дистанция, дезинфекция и принятие ответственных решений - на данный момент единственное, что может уберечь нас самих и наших близких", - говорится в сообщении компании.