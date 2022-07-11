VUGD предупреждает о сильном ветре в Риге во вторник
Foto: LETA

Во вторник, 12 июля, в Риге после обеда порывы северного, северо-западного ветра могут достигать 20-22 метров в секунду. Об этом предупреждает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

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Предупреждение будет действовать с 12 июля 9:00 до 12 июля 19:00.

В службе сообщают, что в это время поломанные ветви деревьев, незакрепленные предметы или обломки могут летать по воздуху, мешая различным уличным мероприятиям.

Если погодные условия вызвали разрушения, которые угрожают жизни или здоровью людей или движению общественного транспорта, VUGD призывает звонить по единому номеру чрезвычайной помощи 112.

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