Вузы и колледжи возвращаются к очному обучению: кто сможет посещать занятия?

Латвийские вузы и колледжи с 1 сентября возвращаются к очному обучению. Обязательное условие — как педагоги, так и студенты должны предоставить сертификат, подтверждающий факт вакцинации или перенесенной болезни. Правда, предусмотрен переходный период.

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У вузов и колледжей, учитывая программу, будет возможность ввести полное или частичное удаленное обучение, обеспечив качество образования.

Как пояснила министр образования и науки Анита Муйжниеце (Новая Консервативная партия), в вузах условие очного обучения — только "ковидный" сертификат. Однако до 10 октября устанавливается переходный период: студенты могут посещать занятия, предъявив негативный тест. Но поскольку студенты являются совершеннолетними, то и тесты им придется делать самим и за свой счет.

Но до указанной даты в очном обучении могут принимать участие также те, кто имеет негативный результат теста на Covid-19. Срок действия такого документы — 48 часов.

Отдельные вузы еще летом разработали свои правила, другие — ждали решения правительства.