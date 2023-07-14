Вузы начали прием электронных заявок от абитуриентов

В пятницу, 14 июля, началась электронная подача заявок на обучение в вузах. В этом году чуть позже обычного, потому что старшеклассники узнали результаты экзаменов только на этой неделе, сообщает портал LSM.LV.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

К полудню пятницы было получено более 1500 заявок. Наибольший интерес вызвала учеба в Латвийском университете, Рижском техническом университете и Латвийском университете биологических наук и технологий. Среди самых популярных программ — медицина, коммуникационные науки и компьютерные науки.

Ряд вузов, в том числе Рижский университет имени Страдиня (РСУ), не участвуют в единой электронной системе приема. Там заявки стали принимать раньше. И пока самым популярным выбором в университете Страдиня на уровне бакалавриата остается учебная программа "Физиотерапия".

"Бюджетных мест в этом году больше 26 тысяч. Больше всего бюджетных мест выделено на медицинскую отрасль. Для медсестер и фельдшеров. И эти бюджетные места делят между собой Латвийский университет, Рижский университет им. Страдиня и Даугавпилсский университет. Бюджетных мест для студентов-педагогов также будет больше, чем в другие годы. В этом году количество бюджетных мест увеличилось на 170 мест. Вы можете видеть, что интерес к инженерии и программированию растет, и их выбирают студенты с более высокими баллами на централизованных экзаменах", — рассказала Элиза Далдере, эксперт по высшему образованию Министерства образования и науки.

Подача документов в очном порядке начнется на следующей неделе — во вторник.