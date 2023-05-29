Сегодня учебный процесс в латвийских вузах не состоится в связи с праздничным днем.

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В Рижском университете имени Страдиня (РУС) учебный процесс, в том числе экзамены, проходить не будет, сказано в сообщении администрации РУС. Кафедры или факультеты проинформируют студентов о переносе экзаменов и других проверочных работ, запланированных на сегодня.

Учебный процесс в Латвийском университете (ЛУ) сегодня также отменен. С учетом принятых поправок к закону сегодня выходной день у сотрудников ЛУ, за исключением тех, кто должен обеспечить проведение в этот день ранее запланированных экзаменов и защиты дипломных работ.

Учебный процесс (лекции и семинары) в ЛУ не проводится, но корпуса, библиотеки и читальные залы ЛУ работают и доступны по обычному графику рабочего дня. Если в качестве окончательного срока подачи работ было установлено 29 мая, то он переносится на следующий рабочий день.

В Рижском техническом университете (РТУ) по распоряжению ректора перенесены на другое время все мероприятия, запланированные на этот день, в том числе лекции и семинары, плановые экзамены, зачеты и другие мероприятия, связанные с учебным процессом.

Преподавательский состав РТУ свяжется со студентами для уточнения времени проведения контрольных работ, запланированных на 29 мая.

Как сообщалось, в воскресенье, 28 мая, незадолго до полуночи Сейм принял решение объявить понедельник, 29 мая, праздничным днем в честь латвийских хоккеистов, завоевавших бронзовые медали на чемпионате мира.