Вузы: за два года платежи за энергоресурсы выросли втрое; нужна господдержка

У многих латвийских университетов платежи за энергоресурсы за два года утроились, и вузы нуждаются в государственной поддержке. Об этом говорится в письме Ассоциации латвийских университетов, адресованном высшим должностным лицам и министрам, сообщает агентство LETA.

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Как пронформировал ректор Рижского университета Страдиня, председатель правления Ассоциации латвийских университетов Айгарс Петерсонс, в руководимом им вузе расходы на теплоэнергию и электроэнергию в 2023 году были на 346% выше, чем в 2021 году. В Рижском Техническом университете прирост составил 306%.

В Латвийском университете, без учета подчиненных и поднадзорных вузу учреждений, рост расходов на электроэнергию и теплоэнергию при "оптимистическом сценарии" достигнет 299%. В Даугавпилсском университете ожидают рост расходов в 300%, в Латвийском университете биознаний и технологий (прежде — Латвийский Сельскохозяйственный университет) и Лиепайском университете — в 266%.

Повышение цен для вузов является значительным и оказывает серьезное влияние на бюджет вузов, подчеркнул Петерсонс. Вузы уже обратились за помощью в отраслевые министерства, но ответы были получены отрицательные, поэтому теперь письма в надежде получить поддержку отправлены президенту и премьер-министру.

Образовательные учреждения заявляют, что вузы планируют принять меры по экономии энергоресурсов, но в результате сумма сэкономленных средств будет непропорциональна росту цен на энергоресурсы и не сможет покрыть затраты на фактическое потребление. Ассоциация латвийских университетов также ссылается на растущее влияние инфляции и негативное влияние Covid-19 в предыдущие годы на качество учебного процесса.