Введение режима чрезвычайной ситуации, ограничения, запреты и протест. Главное о Covid-19 на 6 ноября

Кабинет министров и Совет по кризисному управлению на экстренном заседании объявили о введении чрезвычайной ситуации. Попавшим в кризис из-за Covid-19 предприятиям могут компенсировать часть оборота. Нацблок увидел проблемы Латвии с Covid-19 в миграции и потребовал остановить миграцию из-за рубежа. В Латвии стало поступать лекарство для лечения больных Covid-19. Портал Delfi обобщает информацию о пандемии Covid-19 за 6 ноября.

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Цифры. В Латвии в минувший четверг выявили 357 новых случаев Covid-19, семь человек скончались. Один умерший принадлежал к возрастной группе 45-50 лет, один — к возрастной группе 65-70 лет, а еще пять человек — к возрастной группе 80-95 лет. С момента появления инфекции в Латвии от заболевания Covid-19 скончались уже 95 человек. Общее число инфицированных достигло 7476 человек.

В Литве в то же время зафиксирован очередной антирекорд — за сутки там констатировано 1656 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, шесть пациентов скончались от заболевания. Из-за роста заболеваемости коронавирусом жители Литвы все чаще остаются дома, а Германия внесла Литву в список регионов риска.

Нерадостные новости поступили и из Эстонии, где выявлен 241 случай заболевания. Заболеваемость за последние 14 дней составляет 105,8 на 100 000 населения, доля положительных тестов составляет 5,3 процента. Генеральный директор департамента здоровья Юллар Ланно в этой свзи уже заявил, что в Эстонии началось эпидемическое распространение вируса.

В России тем временем впервые с начала пандемии зафиксировали более 20 000 новых случаев коронавируса за сутки. В Москве — максимальный прирост числа заболевших с начала мая, а в Санкт-Петербурге ввели новые ограничения.

Режим ЧС. С понедельника, 9 ноября, для ограничения распространения Covid-19 в Латвии на четыре недели — до 6 декабря — будет введен режим чрезвычайной ситуации. За нарушение ограничений или запретов, установленных на время чрезвычайного положения, предусмотрен штраф от десяти до 2000 евро для физических лиц и от 140 до 5000 евро — для юридических лиц.

Медицина. Но есть и хорошие новости. В больницы Латвии начало поступать лекарство для лечения больных Covid-19. Поставки Veklury, содержащего ремдесивир, стартовали 3 ноября, контракт заключен с самим производителем препарата — компанией Gilead. Курс лечения будет состоять из 11 доз. Таким образом, на три месяца Латвии понадобится 2850 доз лекарства, что обойдется госказне в 1,1 млн евро.

Главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис считает, что правительство недостаточно серьезно отнеслось к рискам завоза Covid-19 из-за границы и сейчас необходимо использовать все возможные средства для снижения показателей. По его мнению, нынешние ограничения слишком мягкими и несущественными, по сравнению с другими странами, а жители их особо не соблюдают.

Немного политики. Нацблок увидел проблемы Латвии с Covid-19 в миграции. По мнению партийного объединения, нужно "остановить миграцию из-за рубежа, чтобы ограничить распространение Covid-19 и не вводить очень строгие ограничения в местном масштабе".

Недовольные перспективой введения в Латвии режима чрезвычайной ситуации провели сегодня пикет у здания Кабинета министров. Собравшиеся вели себя тихо и, в основном, просто стояли возле здания. Один из них играл на гитаре.

Что происходит с бизнесом? Попавшим в кризис из-за Covid-19 предприятиям могут компенсировать часть оборота. До 10 ноября будут разработаны конкретные меры поддержки предприятий и работников. Будут возвращены пособия по простою, но только в размере минимальной зарплаты. Они больше не будут зависеть от выплаченных социальных взносов. Также будет пересмотрен порядок выдачи и оплаты больничных во время кризиса Covid-19.

Латвийские компании в связи с пандемией Covid-19 за январь-сентябрь 2020 года получили отсрочку по уплате налогов на 145,49 млн евро. По данным VID, больше всего отсрочек по уплате налогов потребовалось фирмам, работающим в сфере оптовой или розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов, сфере гостиничных и ресторанных услуг, а также в сфере обрабатывающей промышленности.

Образование. Из-за заболевших работников на карантин был отправлен 80-й Рижский детский сад. Очное обучение в садике возобновится 16 ноября. На удаленное обучение из-за Covid-19 полностью перешла и Адажская средняя школа. Руководство школы решило перейти на удаленку, поскольку в учебном заведении началось неконтролируемое распространение коронавируса. Удаленное обучение введено на две недели — до 20 ноября.

История дня. Вы заразились Covid-19 или контактировали с лицом, болеющим коронавирусом. Что делать в этой ситуации? Центр профилактики и контроля заболеваний призывает жителей быть ответственными и разъяснил алгоритм действий. Если вы заболели, Вам предстоит вспомнить все свои контакты за последние две недели, а также день, когда вы ощутили первые симптомы, предупредить семью и близких, чтобы они оставались дома, и отправиться на карантин. Эпидемиологи подготовили рекомендации на все случаи.