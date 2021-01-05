Введенные из-за Covid-19 ограничения будут в силе до 25 января (обновлено в 22.46)

Установленные в стране ограничения из-за Covid-19 будут действовать до 25 января, заявил после совместного заседания правительства и совета по кризисному управлению руководитель группы оперативного управления, директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.
По его словам, сегодня правительство заслушало информацию экспертов об эпидемиологической ситуации. По словам Цитсковскиса, ситуация по-прежнему серьезная, и количество госпитализированных пациентов увеличивается.
Исходя из этого, правительство сегодня концептуально договорилось продлить ограничения до 25 января, но конкретные решения будут приняты на заседании правительства в четверг, 7 января.
Цитковскис добавил, что речь главным образом идет о продлении уже введенных ограничений, которые касаются сферы оказания услуг, торговли и образования.
По его словам, дискуссий о продлении комендантского часа пока не ведется. На просьбу Delfi уточнить, будет ли этот вопрос решаться на заседании правительства в четверг, Цитковскис ответил, что окончательное решение будет принято в четверг.
Цитковскис признал, что действующие меры безопасности оказывает негативный эффект на экономику, поэтому правительство заслушало подготовленный Министерство экономики доклад о необходимости продолжать оказывать поддержку предприятиям. Конкретные решения о мерах поддержки также ожидаются в четверг.
Министр экономики Янис Витенбергс заявил, что в случае, если в четверг правительство примет решение о продлении ограничений, в стране необходимо будет ввести и соответствующие меры поддержки - продолжать выплачивать пособия по простою, субсидии на заработную плату и финансирование оборотного капитала. В то же время Витенбергс выступит за расширение круга получателей поддержки, чтобы компании, чей оборот в этом году снизится по сравнению с прошлым годом, могли подавать заявки на поддержку.
Витенбергс также сообщил, что планируется ввести новый инструмент поддержки - поддержку для покрытия арендной платы, которую могут подавать как торговые компании, пострадавшие от кризиса Covid-19, так и поставщики услуг, например, парикмахерские и кафе.
Витенбергс также отметил, что до 25 января будут в силе ограничения в сфере красоты. Министр признал, что на заседании правительства развернулась дискуссия об этой отрасли и оказании других услуг, однако, все же было решено еще на две недели сохранить действующий порядок. "Если ситуация будет улучшаться, будем работать над тем, чтобы можно было постепенно возобновить работу", - сказал Витенбергс.
Министерство экономики презентовало модель безопасной торговли, которая предусматривает отказ от списка разрешенных товаров, так как при продлении ограничений людям становится все сложнее обеспечивать свои потребности. "Вместе с отраслью мы разработали дополнительные критерии для безопасного процесса торговли — учёта людей и передвижения, дезинфекции корзинок и тележек, чтобы у всех коммерсантов и торговцев была возможность работать в безопасных условиях, торгуя всеми группами товаров", - объяснил министр.
"Министерство получает различные рекомендации по товарам, которые должны быть включены в список разрешенных, но он никогда не будет полным, и общественность будет недовольна", - сказал Витенбергс, добавив, что правительство в целом поддержало такое предложение, но пока неизвестно, с какой даты может быть разрешена торговля.
В свою очередь министр образования и науки Илга Шуплинска отметила, что будут сохранены действующие правила для школ. "До 25 января у нас останутся те же ограничения - дистанционное обучение для учащихся 7-12 классов, учащихся профессиональных учебных заведений. У 1-4 классов будут продленные каникулы, но это также приведет к продлению учебного года", - сказала министр. О 5-6 классах решение будет принято в четверг, однако министр допустила, что учащиеся этих классов, могли бы на следующей неделе возобновить учебу дистанционно.
Правительство также концептуально договорилось продолжать снимать проект "Tava klase", а также предусмотреть механизмы поддержки педагогов для обеспечения удаленной учебы.
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