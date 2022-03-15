Ввезенные из Украины уличные животные должны сидеть на карантине

Привезенные из Украины животные могут быть переносчиками бешенства и других инфекций, предупреждает Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС). И призывает украинских беженцев, которые взяли с собой подобранных на улице животных, сообщить о них, чтобы получить инструкцию для дальнейших действий.

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В Латвии не зарегистрировано случаев бешенства, и ПВС опасается, что его могут завести. Инкубационный период этой болезни длительный, в некоторых случаях до года, и есть риск, что в Латвии могут ввести больных животных, которые пока что выглядят здоровыми.

Домашние животные в Латвии обязательно должны быть привиты от бешенства, и если они не привиты, они должны отсидеть карантин как до, так и после прививки. Сейчас в приюте Ulubele находятся более 40 животных, привезенных из украинских приютов. Они сидят на карантине — 45 дней до прививки и 21 после.