"Вводить новые ограничения не собираемся". Павлютс рассказал о планах на следующее заседание Кабмина

Министерство здравоохранения не готовит дополнительных ограничений к заседанию правительства, которое запланировано на 21 декабря. Об этом порталу Delfi сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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"В следующий вторник заседание правительства. Мы не готовим никаких дополнительных ограничений. То, что мы готовим к следующему заседанию, это совокупность предложений о жизни после 11 января, но, конечно, в этих условиях неопределенности нам нужно будет оперировать сценариями", — заявил министр.

Павлютс также отметил, что общее давление на смягчение ограничений сейчас, когда показатели заболеваемости и госпитализаций стагнируют, увеличивается.

"Вместе с этим возникает ощущение, чито среди лиц, принимающих решения, доминирует не беспокойство по поводу вируса, а по поводу слишком строгих ограничений", — указал политик.

Павлютс заявил, что смягчение действующих ограничений зависит от мнения специалистов.

Также министр пояснил, что пока точно не известно, как именно будет проявляться распространение "омикрона" и вызванный им уровень заболеваемости. Однако общее понимание заключается в том, что нынешние "инструменты безопасности", то есть ограничительные меры, по-прежнему работают.

Политик также подчеркнул тот факт, что в Латвии часть жителей недавно вакцинировалась, что с точки зрения иммунной защиты является хорошим аспектом. Однако наша страна по-прежнему занимает худшую позицию по вакцинации пожилых людей.

О жизни после 11 января Павлютс заявил, что в основе лежат два сценария. Первый — условный сценарий стабильности, если в праздничное время и в начале января распространение вируса усилится, но только умеренно, предусмотрено делать шаги в сторону смягчения ограничений.

В этом случае ограничения будут ослаблены для вакцинированных и переболевших людей.

"Это значило бы большее количество людей в магазинах, работу супермаркетов на выходных, продление рабочих часов до 24 часов, а не как сейчас до 23 часов. Фактически, мы могли бы скорее двигаться к такому сценарию, который действовал летом", — заявил Павлютс.

Однако министр так и не обозначил конкретные направления смягчения ограничений, которых планируется избежать. Этой зимой будет невозможно допустить "неконтролируемые скопления людей на стоячих концертах, дискотеках и в ночных клубах", указал Павлютс. По его словам, вместо этого могут быть смягчены условия для организованных мероприятий с сидячими местами.

По словам Павлютса, при умеренном росте распространения вируса в красном режиме по-прежнему будет предоставляться ряд услуг. Также министр отметил, что система сертификатов сохранится как минимум до лета и поэтому останется разделение на вакцинированных и непривитых.

В свою очередь, в случае резкого ухудшения ситуации, если прирост количества новых случаев Covid-19 будет больше 10%, правительство не сможет смягчить ограничения, возможно придется принять еще более жесткие меры, подытожил Павлютс.