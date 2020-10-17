Вводятся более строгие ограничения на собрания людей, в том числе в заведениях общепита
Foto: LETA

С сегодняшнего дня действуют более строгие ограничения на собрания людей, в том числе на частных мероприятиях и в ресторанах. Это предусматривают поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19, которые на этой неделе утвердило правительство.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

С сегодняшнего дня на частных мероприятиях могут собираться не более 30 человек, на частных мероприятиях на открытом воздухе — до 300 человек.

Если частное мероприятие проводится в общественном месте, например, в ресторане, бане или клубе, для его участников должны быть обеспечены фиксированные персональные места, участниками должна соблюдаться двухметровая дистанция, за исключением лиц из одного домохозяйства, и мероприятие не должно длиться дольше 24.00.

В местах общепита и барах во внутренних помещениях за одним столиком могут сидеть не более четырех человек, если они не являются членами одного домохозяйства. Работать места общепита могут с 6.00 до 24.00.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

31

Source

LETA

Tags

Коронавирус Латвия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Неделя вместе с 'Wolt': выбор Агнесе Зелтини
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов
Банковские услуги для детей и молодежи: от карты до накоплений на будущее
Доступная помощь для латвийских бизнесменов
Топ блюд Эвии Вебере, которые можно заказать в Wolt
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Что привезти на память из Вентспилса
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне