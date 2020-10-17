Вводятся более строгие ограничения на собрания людей, в том числе в заведениях общепита

С сегодняшнего дня действуют более строгие ограничения на собрания людей, в том числе на частных мероприятиях и в ресторанах. Это предусматривают поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19, которые на этой неделе утвердило правительство.

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С сегодняшнего дня на частных мероприятиях могут собираться не более 30 человек, на частных мероприятиях на открытом воздухе — до 300 человек.

Если частное мероприятие проводится в общественном месте, например, в ресторане, бане или клубе, для его участников должны быть обеспечены фиксированные персональные места, участниками должна соблюдаться двухметровая дистанция, за исключением лиц из одного домохозяйства, и мероприятие не должно длиться дольше 24.00.

В местах общепита и барах во внутренних помещениях за одним столиком могут сидеть не более четырех человек, если они не являются членами одного домохозяйства. Работать места общепита могут с 6.00 до 24.00.