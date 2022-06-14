Ввоз акцизных товаров из России и Беларуси в Латвию будет ограничен

В целях сокращения перемещения физических лиц через российскую и белорусскую границы за акцизными товарами с семи до 30 дней увеличен срок, в течение которого акцизные товары, приобретенные физическими лицами для личного потребления, не считаются коммерческими и освобождаются от налогов. Правительство приняло сегодня соответствующие поправки к закону об акцизном налоге.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Поскольку такое ограничение необходимо ввести как можно скорее, законопроект будет рассмотрен в срочном порядке.

От акцизного налога будут освобождены определенные товары, ввозимые физическим лицом в личном багаже для собственного потребления не чаще одного раза в 30 дней. Ранее этот срок составлял семь дней.

В аннотации к законопроекту говорится, что в связи с геополитической ситуацией поправки направлены на то, чтобы удержать граждан Латвии от поездок в Россию и Беларусь для приобретения акцизных товаров для собственного потребления.

По данным Службы государственных доходов, из-за снятия антиковидных ограничений в апреле значительно увеличилось количество лиц, пересекающих границу.

В Министерстве финансов отмечают, что запрет на покупку топлива в Беларуси уже действует. Однако в отношении России такие санкции введены не были. Кроме того, любой автотранспортной компании, учрежденной в России или Беларуси, запрещено перевозить товары автомобильным транспортом в пределах ЕС, в том числе транзитом. И Россия, и Белоруссия в ответ ввели санкции, запретив автоперевозчикам из ЕС перевозить товары автомобильным транспортом в России и Беларуси.

Однако Беларусь разрешает автоперевозчикам из ЕС въезжать в страну и перегружать товары на границе. Это означает, что автоперевозчики как физические лица, могут покупать алкогольные и табачные изделия для собственного потребления.

Кабинет министров установит случаи, когда лицо при перемещении акцизных товаров в личном багаже, а также за топливо в коммерческом транспорте будет подавать уведомление о перевозке акцизных товаров.