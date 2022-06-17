"Вы наши, когда вы интегрировались". Левитс о русскоязычных, запрете РСЛ и высылке нелояльных

Латвия принимает и заботится о всех своих жителях, если они готовы интегрироваться. Такое мнение в эфире передачи Kāpēc? на Delfi TV с Ольгой Драгилевой высказал президент Эгилс Левитс.

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В начале апреля Левитс ездил с визитом в Даугавпилс. По словам Драгилевой, многие русскоязычные жители города разочаровались в президенте — люди ждали, что политик скажет: "Вы — наши". Левитс считает, что для становления "нашими", жители должны интегрироваться в латвийское общество.

"Вы наши, только когда вы интегрировались. Это очень важно. Тут мы предложили стать нашими, к нам присоединиться. Однако это индивидуальные старания человека — дойти до реальности. Я говорю, делайте это, мы вас с радостью принимаем в нашем обществе", — отметил президент.

Он уверен, что интеграция — это индивидуальный выбор каждого человека. Существует достаточно русскоязычных латвийцев, которые сделали этот выбор.

"Здесь Латвия, у нас один язык, приходите в наше общество и становитесь его нормальными членами как и все остальные. Это мой месседж. Думаю, это правильное послание. Это индивидуальное решение. Я знаю очень много русских, которые говорят по-латышски в публичной среде, а дома общаются на русском языке. Никаких проблем нет!", — заявил президент.

Отвечая на вопрос о петиции на Manabalss.lv, предусматривающую лишение гражданства и высылку нелояльных жителей, Левитс указал, что даже если инициатива была бы принята, ее было бы сложно реализовать. Кроме того, у Латвии могли бы возникнуть проблемы с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).

"Лишать гражданства тех людей, у которых оно одно, это очень серьезный вопрос. Ни в одной стране ЕС нет такого решения. Нам пришлось бы очень хорошо аргументировать это. Обязательно это дошло бы до ЕСПЧ, где у нас были бы проблемы с аргументацией. Вопрос о видах на жительство — данная правовая норма уже принята и хорошо работает. Что касается лишения гражданства, это очень сложный вопрос. Ни в одной европейской стране нет такой правовой нормы. Пару лет назад такая возможность обсуждалась во Франции, где предлагали лишать французского гражданства тех, кто были джихадистами и участвовали в организации терактов. В конце концов это решение не было принято", — сказал политик.

Однако, по словам Левитса, в Латвии уже есть способ проверки граждан на лояльность. Если действия человека противоречат государственной политике и демократическим ценностям Латвии, вопрос может быть решен с помощью Уголовного закона.

"Проверка на лояльность нормальная практика в отношении иностранцев. Если говорить о жителях Латвии, такая проверка граждан на лояльность имеет определенную проблематику. Если у жителя есть гражданство и он выступает против латвийского государства, в этом случае нужно возбуждать уголовное дело. У нас есть такая возможность, ее предусматривает Уголовный закон. Это и есть проверка на лояльность. Человека не высылают, он попадает в тюрьму", — пояснил он.

Говоря о возможном запрете партии Русский союз Латвии (РСЛ), Левитс заявил, что пока деятельность политической силы не вышла за правовые рамки.

"РСЛ балансирует на границе, пытается остаться в легальной зоне. Это задача правоохранителей, чтобы они не покинули эту зону, что могло бы в конце концов привести к закрытию партии. Позиция РСЛ полностью противоположна позиции латышей, но мы демократическая страна, где есть площадка для свободных высказываний. Нужно следить за тем, чтобы границы этой площадки соблюдались", — указал президент.

Тем не менее закрытие РСЛ возможно, но сейчас представители партии тщательно следят за своими заявлениями.

"Если бы для этого были юридические основания, конечно. Но предполагаю, что этот вопрос ушел бы в суд Сатверсме. Это должно быть хорошо обосновано, поскольку нам важно соблюдать все принципы правового государства. Это относится ко всем партиям и НГО. Должен сказать, что люди, которые в них состоят, очень тщательно оценивают свои заявления, чтобы не переступить эту границу. Они, конечно, знают, что если они ее нарушат, будут соответствующие санкции", — сказал Левитс.