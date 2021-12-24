Вы помогли сильным: акция Stiprini Stipros собрала 73 000 евро. Спасибо!

Акция Stiprini stipros, которую портал Delfi уже четвертый год устраивает вместе с благотворительной организацией Ziedot.lv, собрала больше 72 000 евро. Спасибо всем, кто помог нашим героям!

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Цель акции, которая в этом году началась 8 декабря — поддержать семьи тяжелобольных людей и разгрузить их родных, на плечи которых лег уход за ними. На собранные деньги мы сможем помочь не только героям этого года, но и тем людям, о которых писали в 2020, 2019 и 2018 году. В очереди на получение помощи стоят и другие семьи с похожими бедами, так что сбор пожертвований продолжится до конца января — тогда мы сможем помочь еще и им.

Один из героев проекта в этом году — 21-летний Адриан Ото. Полноценно жить Ото не дают пять диагнозов. "Я совсем как мужчина за рулем", — иронизирует его мама Илзе Соколовска: после 19-летнего перерыва она вернулась к работе, и теперь большую часть времени она проводит за рулем. Это именно та работа, о которой она всегда мечтала, но раньше реализовать мечту было невозможно, потому что ей приходилось постоянно заботиться о сыне. Теперь Изле может вернуться к работе — во многом это стало возможным во многом благодаря работникам социального ухода.

Илвии Ширяковой 52 года и у нее боковой амиотрофический склероз. Это неизлечимое заболевание, которое быстро прогрессирует: буквально за несколько лет активная здоровая женщина оказалась полностью парализованной, не может самостоятельно дышать и есть. Рядом — любящая семья и заботливый муж, и они не намерены сдаваться. Даже врачи, которые изначально давали прогноз год-полтора, удивленно разводят руками. Для того, чтобы помощник работал с Илвей 140 часов в месяц, нужно найти 8400 евро в год.

Год назад мы писали о поэте Рейнисе Рунцисе (47), и тогда дверь нам открывала его мама Расма. На этот раз нас встретила помощница по уходу Мария. 19 лет назад Рейнис попал в тяжелую аварию и остался парализованным. Его жизнь полностью зависела от матери, у которой теперь обнаружен рак. Уход дома или в паллиативном центре (зависит от ситуации) обойдется Расме примерно в 7200 евро в год.

Семья Лаукштейнсов из Талси вырастила троих сыновей, но у двух дочерей — очень серьезные проблемы со здоровьем. Постоянный уход им нужен в 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Мама Лигита и папа Айнарс несут эту ношу уже 20 лет, без отпуска. И самое сложное в этой ноше — то, что иногда приходится просить посторонних людей о помощи. Услуги помощника на дому (60 часов в месяц) и медицинское питание для одной из дочерей, Эстер, стоят 5400 евро в год.

В этом году цель проекта Stiprini stipros — собрать как минимум 65 тысяч евро, чтобы обеспечить героям наших четырех статей уход на дому и продолжать поддерживать тех людей, о которых мы писали в раньше. Все средства, которые будут собраны в рамках проекта, будут направлены другим семьям, уже подавшим или планирующим подать заявку на поддержку.