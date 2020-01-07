Вы уже помогли десяти семьям. Спасибо! Но этого мало: проект Stiprini stipros продолжается!

В прошлом месяце портал DELFI совместно с благотворительной организацией Ziedot.lv запустил проект по сбору помощи Stiprini Stipros. За это время удалось собрать более 59 000 евро. Активный сбор пожертвований будет продолжаться в течение всей этой недели.

На данный момент удалось собрать необходимое количество средств для помощи героям Stiprini Stipros — пяти семьям, которые растят тяжелобольных, нуждающихся в длительном уходе детей. Их истории портал DELFI рассказал в декабре. В рамках благотворительного проекта есть возможность помочь не только им, но и другим семьям с похожими проблемами. На собранные деньги Ziedot.lv сможет помочь еще пяти семьям, которые обратились за поддержкой.

Однако помощь требуется куда большему количеству нуждающихся — в общей сложность в организацию Ziedot.lv обратились более ста семей. На данный момент собрано 22 500 евро в рамках общего проекта и более 36 500 евро направлены на помощь героям Stiprini Stipros. Узнать истории героев и помочь им можно здесь.

Как и в прошлом году, проект посвящен поддержке семей, близкие которых нуждаются в длительном уходе, на этот раз — дети. Это не только проект по сбору помощи, но и серия интервью портала DELFI о проблемах, которые годами не решает государство — трудностях, с которым день за днем приходится сталкиваться и преодолевать этим семьям. В рамках проекта есть возможность оказать поддержку не только героям историй, но и другим семьям с похожими проблемами, которые обратились или обратятся за помощью.

"Истории проекта Stiprini Stipros очень тронули общественность", — признает представитель Ziedot.lv Илзе Ошане. В рамках проекта благотворительная организация получила множество звонков от неравнодушных людей, которые хотели оказать семьям поддержку. А один рабочий коллектив устроил семье Кирилла Зябрикова настоящее новогоднее чудо.

"У семьи сломалась стиральная машина, к тому же, в квартире было очень сыро. Благотворители приобрели стиральную машину с сушкой, обеспечили детей гигиеническими товарами и подарками", — рассказывает Ошане и добавляет, что мама Кирилла Юлия — настоящий борец. Она не смирилась с отказами, полученными от чиновников, а продолжает отстаивать права семей, в которых растут дети с инвалидностью. "Благотворители и Ziedot.lv очень помогли нашей семье, но и чиновникам, и самоуправлениям нужно поддерживать семьи, оказывать помощь, которая им полагается", — подчеркивает Юлия.

В рамках Stiprini stipros уже удалось собрать деньги, в которых нуждались герои проекта. Их хватит более чем на год. Остаток семьи смогут использовать в следующем году.

Благодаря пожертвованиям шестилетняя Алиса Михайленко сможет пройти реабилитацию, которая поможет ей восстановиться после рака; 12-летний Элиас Василевскис, которого восемь лет назад сбила машина, страдает от нарушения координации движений, и теперь он сможет жить со своей семьей в их доме в Каунатской волости Резекненского края, который удалось приспособить под его нужды; мама 15-летнего Кирилла Зябрикова сможет передохнуть от ежедневной заботе о сыне — теперь за ним будет ухаживать специалист, обученный работе с тяжело больными детьми; 10-летней Анце Кейте Екабсоне, которая страдает врожденным нарушением гликозилирования, теперь будут помогать специалисты — заниматься с девочкой и консультировать ее; семья 17-летней Гундеги Ротберги, у которой диагностирована редкая тяжелая болезнь — лиссэнцефалия — теперь сможет обеспечить дочери медицинское питание и специалиста по уходу, а ее маме — консультации психолога.

В конце прошлого года, перед запуском благотворительного проекта Stiprini Stipros, Ziedot.lv получили пять призывов о помощи. "Две семьи обратились за поддержкой — попросили обустроить их жилища для нужд детей, оборудовать лестничный подъемник. Еще двое детей нуждаются в реабилитации и развивающих занятиях, а другая семья — в услугах специалиста по уходу", — рассказывает представительница организации Ошане. "Поддерживая эти семьи, мы не только помогаем им бороться за будущее их детей — мы выступаем за общество, неравнодушное ко всем и каждому".

Сбор пожертвований в рамках проекта Stiprini Stipros до сих пор продолжается.

Сделать пожертвование можно со страницы портала DELFI, нажав кнопку "пожертвовать" под историями героев — помощь будет оказана конкретной семье. Если нажать кнопку "пожертвовать", находящуюся в верхнем правом углу страницы, то вы окажетесь на портале благотворительной организации Ziedot.lv. Если вы делаете пожертвование через портал Ziedot.lv, то вы можете оказать помощь конкретной семье, выбрав один из индивидуальных проектов, либо общий проект Stiprini Stipros. В таком случае благотворительная организация направит помощь и другим семьям с похожими проблемами, которые обратились или обратятся за поддержкой.

Ziedot.lv напоминает, что благотворительная организация не удерживает платы за посредничество, семьи получают все пожертвования в стопроцентном объеме.