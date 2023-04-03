"Вы загоняете нас в тупик". Глава SEPLP упрекнул политиков в попытках затормозить слияние общественных СМИ

На этой неделе план по объединению Латвийского радио и Латвийского телевидения (LTV) снова затормозили, поскольку сотрудники Латвийского радио выступили против нескольких поправок, которые предлагает Национальное объединение и другие политики. Председатель Совета общественных электронных СМИ (SEPLP) Янис Сикснис в передаче "Что происходит в Латвии?" упрекнул политиков в том, что они ищут причины и загоняют "объединителей" в тупик. Об этом пишет LSM.lv.

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Министр финансов Арвилс Ашераденс во время передачи не раз подчеркнул, что важно понять, как на практике будет происходить слияние двух СМИ: идет ли речь о новом, общем здании, или каждое СМИ останется на своем старом месте и будет объединено только их правление.

"Мы понимаем это, если это станет ясным, то будет и финансирование", — заявил министр.

В ответ на слова министра финансов Сикснис намекнул на многолетние разговоры об объединении общественных СМИ.

"Господин Ашераденс, вы таким образом загоняете нас туда, откуда мы не можем выбраться", — отметил глава SEPLP.

Сикснис подчеркнул, что вопрос о здании на данный момент вообще снят с повестки дня, учитывая, что два года назад стоимость строительства измерялась 100-150 миллионами евро, а сейчас, наверное, еще дороже.

"Поэтому отложим здание", — заявил Сикснис.

Ведущий передачи Янис Домбурс показал присутствующим папки с 14 стенограммами специальной рабочей группы, сделанными в 2009 году. В них описываются и модели финансирования, и модели управления, и примеры из других стран. Однако сейчас эти документы превратились в макулатуру.

Иева Бранте из "Объединенного списка", которая возглавляет отвечающую за этот вопрос Комиссию по правам человека и общественным делам, заявила, что на данный момент она не видит возможности продвинуть дальше законопроект, необходимый для начала процесса слияния.

"Я могу обещать, если мы устраним недостатки и выступим за прозрачный, понятный процесс, мы сможем продолжать дальше идти шаг за шагом", — подчеркнула Бранте.

Парламентский секретарь Министерства культуры Ритварс Янсонс из Национального объединения возразил Бранте, заявив, что важна ясность модели финансирования, которая дала бы безопасность не только в государственном смысле, но и для сотрудников радио — они сейчас беспокоятся о том, что в результате слияния Латвийское радио станет "младшим братом".

Радиожурналист Айдис Томсонс также видит большое значение в четкой модели финансирования объединенного общественного СМИ, опасаясь, что если денег сейчас нет, то и после слияния они могут не появиться, поскольку политики "поставят галочку", что работа — объединение — сделана.

Сикснис пообещал в течение двух месяцев разработать требуемые Министерством финансов детали, надеясь, что тогда политики будут действовать по-государственному и не будут искать возможности снова что-то отложить и перенести вопрос на новое десятилетие.

В свою очередь, министр финансов Ашераденс, который занимал разные должности во время дискуссий о слиянии двух общественных СМИ, во время передачи заявил, что ситуация прогрессировала с годами, например, с уходом общественных медиа с рынка рекламы. Однако, отвечая на вопрос о будущем, министр был лаконичен и лишь пообещал выполнять свою работу.

Помимо слияния Латвийского радио и LTV Министерство культуры, которое возглавляет представитель Национального объединения Наурис Пунтулис, предлагает с 2026 года ликвидировать Латвийское радио-4 и прекратить создание контента общественных медиа на русском языке.

Журналисты подписали открытое письмо о приостановке ускоренных поправок. Было принято решение сперва обсудить нововведения с теми, кого это напрямую касается.

В интервью Ольге Драгилевой на Delfi TV министр заявил, что глава надзирающей за общественными СМИ организации SEPLP Янис Сикснис согласился с ним, что когда-то этот шаг все равно пришлось бы сделать — все общественные медиа, как и образование, должны перейти на латышский язык.