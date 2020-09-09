Вячеслав Домбровский: планов покидать “Согласие” у меня нет, я был избран от этой партии

Член "Согласия" Вячеслав Домбровский в прямом эфире радио Baltkom объяснил свое решение выйти из правления партии. По его словам, он уже долгое время не был согласен с решениями руководства.

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"Я думаю не секрет, что с ноября прошлого года, когда мы с Янисом Урбановичем конкурировали за пост председателя "Согласия", у нас были очень разные взгляды о том, что необходимо делать в будущем. Члены партии сделали свой выбор, который я, естественно, уважаю. И все это время я старался максимально конструктивно работать с руководством партии", — заявил Домбровский.

По его мнению, "Согласие" не сделало выводов после выборов в столицу.

"За это время различия во взглядах не просто не пропали, они только стали сильнее. Тем более после провала "Согласия" на выборах в Рижскую думу я вижу, что на уровне правления партии нет понимания серьезности ситуации, в которой оказалось "Согласие". Нет понимания необходимости провести серьезные перемены в партии. Я считаю, что ее нужно строить заново, по кирпичикам. В данной ситуации, где мои слова не имеют достаточной убедительной силы для моих коллег, я не могу продолжать выполнять обязанности членов правления", — сказал Домбровский.

При этом, депутат заявил, что собирается остаться в партии.

"К сожалению, я считаю, что все настолько плохо. Та "желтая карточка", которую избиратель показал "Согласию" на рижских выборах может стать "красной", если партия не сделает из этого серьезные выводы. Я думаю, что реакция сопартийцев станет ясна в ближайшие месяцы, когда они будут выбирать руководство рижского отделения и заново выбирать руководство партии. В ближайшем будущем я не рассматриваю возможности выхода из партии — меня избирали как члена "Согласия", то есть у меня мандат именно избирателя "Согласия"", — заявил Домбровский.

Напомним, сегодня депутат Сейма, один из лидеров партии "Согласие" Вячеслав Домбровский из-за разногласий во взглядах на будущее политической силы решил покинуть ее правление. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Facebook, где поблагодарил однопартийцев за работу.