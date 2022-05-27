Вячеслав Домбровский присоединится к Attīstībai/Par!

Депутат внефракционной партии Сейма Вячеслав Домбровский решил присоединиться к объединению партий Attīstībai/Par!. Об этом сообщило Латвийское телевидение.

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Политик заявил у себя в соцсетях, что "Attīstībai/Par! — единственная либерально-центристская и прагматичная сила, максимально близкая к его ценностям".

По мнению Домбровского, Attīstībai/Par! последовательно выступает за укрепление гражданского и сплоченного общества.

"Мы должны перестать жить по московскому времени. Символы прошлого, храмы Путина, разделяют наше общество, но, чтобы противостоять им, нужна смелость сделать шаг вперед. Вместе с нашими лояльными Латвии русскоязычными согражданами мы должны брать пример с Украины и найти способ, как объединиться за нашу Латвию, независимо от языка в семье или на работе", — написал политик.

Домбровский был министром образования и науки в правительстве Валдиса Домбровскиса и министром экономики в правительстве Лаймдоты Страуюмы. В то время он представлял Партию реформ Затлерса, из которой пришел в политику и впервые был избран в Сейм.

После того, как Партия реформ прекратила деятельность, а часть ее бывших членов перешли в "Единство", в 2014 году Домбровский баллотировался на парламентских выборах 12-го Сейма по списку этой партии — но не был избран. Тогда Домбровский был депутатом Сейма временно, пока Янис Рейрс, избранный из того же списка, исполнял обязанности министра.

Через год после выборов Вячеслав Домбровский сообщил, что уходит из активной политики, но три года спустя он вернулся, вступив в партию "Согласие". От этой партии он был избран в 13 Сейм.

В "Согласии" Домбровский также пробыл недолго — в сентябре 2020 года политик заявил, что его пути с "Согласием" разошлись, и он разочарован в деятельности этой партии.

В августе 2021 года Домбровский вместе с частью бывших участников партии KPV LV" основал партию "Республика", но участники не смогли сработаться, поэтому Домбровский вместе с 200 членами партии покинули "Республику".