Вячеслав Домбровский рассматривает возможность основать свою партию

Вячеслав Домбровский, заявивший, что покинет правление партии "Согласие", рассматривает возможность основать собственную партию в случае, если решит стартовать на следующих выборах в Сейм. Об этом он заявил в эфире Латвийского телевидения.

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Домбровский в интервью отверг идею вступления в одну из существующих партий.

"Я всегда был лоялен двум своим ценностям. Одна — это амбициозный экономический рост, который у меня в приоритете. Другая — я не выношу этнические красные линии против трети жителей", — заявил политик. Домбровский рассказал, что перед предыдущими выборами в Сейм его приглашали к сотрудничеству несколько политических сил, находящихся в коалиции. Он отверг все предложения, так как ни одна из правительственных партий не соответствует его приоритетам.

Добмровский планирует продолжить работу в Сейме и, возможно, стартует на следующих выборах в Сейм, но уже со своей партией.