Вячеслав Домбровский с единомышленниками уйдут из партии "Республика", не сработавшись с Гиргенсом

Вячеслав Домбровский, основатель и сопредседатель партии "Республика", вместе с примерно 200 единомышленниками уйдет из партии, так как не видит возможности работать со вторым сопредседателем Сандисом Гиргенсом, поскольку у них разные ценности. Об этом сам Домбровский заявил агентству LETA.

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Ушедшие из партии люди вернутся к работе в объединении "Республика 2030", а в будущем планируется найти возможность участвовать в выборах в 14-й Сейм, сказал политик.

На вопрос о текущей ситуации в "Республике" и о том, что к противоположной стороне присоединился еще и член правления Евгений Коршенков, Домбровский заявил, что "сторона Гиргенса" "нашла предателя", который обеспечил им большинство в правлении.

Несколько дней назад Коршенков давал очень резкие оценки Гиргенсу и его сторонникам, а теперь "по какой-то корыстной причине "переоделся" и обеспечил Гиргенсу большинство", сказал Домбровский. Если бы этого предательства не произошло, члены правления Сандис и Каспар Гиргенсы и Эрик Пуценс были бы исключены из партии на запланированном 26 февраля общем собрании.

Как пояснил Домбровский, общее собрание, созванное 26 февраля, не состоится, проводить его больше нет смысла, поскольку Гиргенс на данный момент имеет большинство в правлении, что позволит ему принимать лояльных членов и исключать нелояльных.

"У меня не может быть ничего общего с Гиргенсом и другими популистами", — заявил Домбровский, признав, что совершил ошибку, пригласив Гиргенса и других бывших членов KPV LV участвовать в создании "Республики".