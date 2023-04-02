Выбоины на улицах Риги ликвидированы на площади 28 тысяч квадратных метров

С начала зимнего сезона и до конца марта на улицах Риги ликвидировали выбоины на площади почти 28 000 квадратных метров, сообщает Департамент коммуникаций Рижской думы.

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На улицах Риги начат ремонт дорожного покрытия с использованием горячего асфальта, а также технологии непрерывной укладки. В летний сезон ожидаются обширные работы по восстановлению поверхности, на которые в этом году в муниципальном бюджете выделено 22,5 млн евро.

В этом зимнем сезоне по технологии холодной укладки асфальта отремонтировано 17 319 квадратных метров уличного покрытия. Технология укладки холодного асфальта подходит для погоды, когда температура воздуха колеблется около или ниже нуля. Основной целью этих работ является предотвращение опасных дорожных ситуаций, отмечают в РД.

С наступлением подходящей погоды, когда нет осадков и температура воздуха не ниже +5 градусов, выбоины устраняют горячим асфальтом, а также по технологии сплошной укладки.

На улицах Риги на прошлой неделе постепенно начались ремонтные работы с горячим асфальтом. По состоянию на эту неделю работы идут полным ходом. На сегодняшний день горячим асфальтом отремонтировано 10 475 квадратных метров уличного покрытия.

Сплошная укладка асфальта обеспечивает более длительный срок службы и позволяет устранять не только опасные для движения выбоины, но и более мелкие дефекты.

Этим летом на нескольких улицах и их участках будут проведены масштабные работы по благоустройству. На эти работы муниципалитет планирует выделить 22,5 миллиона евро.

Также в этом году обработают двойным покрытием 85 гравийных улиц, что вдвое меньше, чем в прошлом году.