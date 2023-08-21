"Выбор Нацобъединения будет решающим". Силиня прокомментировала формирование более широкой коалиции

Выбор Национального объединения, работать ли с "Прогрессивными" в более широкой коалиции, будет решающим, заявила после встречи с президентом Эдгара Ринкевича кандидат в премьер-министры от "Нового Единства", министр благосостояния Эвика Силиня.

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Она отметила, что "Новое Единство" работает над созданием максимально широкой коалиции, поэтому переговоры о формировании правительства ведутся с "Объединенным списком", Союзом "зеленых" и крестьян, Нацблоком и "Прогрессивными".

На вопрос о возможных трудностях создания пятипартийной коалиции Силиня пояснила, что пока рано судить о том, кто в таком случае может остаться в оппозиции. Это внутренний вопрос самих партий — с кем они готовы сотрудничать, пояснила политик правящей партии.

В качестве примера она упомянула Нацобъединение, которое ранее заявило, что возможное сотрудничество с "Прогрессивными" в одном правительстве вызывает у них беспокойство. В свою очередь, от "Прогрессивных" Силиня не слышала, что у них есть "красные линии" в отношении Нацблока.

В какой-то степени выбор Нацобъединения является решающим в этом вопросе, поскольку "Новое Единство" готово работать "и с теми, и с другими", заявила кандидат в премьеры.

Как сообщалось ранее, представители самой многочисленной парламентской фракции — "Нового Единства" — заверили президента Латвии Эдгара Ринкевича, что готовы взять на себя руководство консультациями по созданию широкой коалиции.