"Выборы-2022 станут для них последними". Вячеслав Домбровский вышел из правления партии "Согласие"

Один из самых видных политиков "Согласия" Вячеслав Домбровский, которого это политическое объединение выдвигало в премьер-министры Латвии, сообщил в Facebook, что со среды, 9 сентября, по собственному желанию покидает правление партии.

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"С ноября прошлого года я добросовестно работал в команде руководства, которое избрали члены партии - несмотря на сильные различия во взглядах на то, что и как нужно делать партии. К сожалению, за это время различия по широкому фронту вопросов только углубились", - признал Домбровский.

Политик обвинил партию в неспособности дать четкую оценку коррупционным скандалам в Рижской думе и отсутстви и какой либо стратегии выхода партии из-за "красных линий" по части сотрудничества с другими политическими силами.

"Более того, даже провал на выборах в Рижскую думу не повлиял на готовность руководства партии к каким либо решительным действиям.

Я глубоко уверен, что продолжение нынешнего курса приведет к тому, что выборы 2022 года станут для "Согласия" последними", - заявил Домбровский.

"В сложившейся ситуации я не могу продолжать выполнять обязанности члена правления. Благодарю всех членов правления партии "Согласие" за совместную работу", - подытожил он в своем заявлении.