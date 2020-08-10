Выборы президента Беларуси: на рижском участке явка составила 91%

Активность избирателей на участках для голосования в Риге в ходе выборов президента Беларуси составила 91%, сообщает Skaties.lv со ссылкой на посольство республики Беларусь. Всего бюллетени заполнили 645 граждан Беларуси.

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Также данный участок обеспечивал и выездные выборы в Лиепае и Вентспилсе. Днем возле участка даже образовалась очередь.

При этом в Даугавпилсе активность избирателей на участке составила 80%, там голосовать пришли 182 из 228 имеющих право голоса белорусов. Весь процесс прошел мирно и без чрезвычайных происшествий, отмечает посольство.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Беларуси уже огласила предварительные итоги президентских выборов. По официальной информации лидирует президент Александр Лукашенко, который заручился поддержкой 80,23% избирателей.

По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, Светлана Тихановская — 9,9%, Анна Канопацкая — 1,68%, Андрей Дмитриев — 1,04%, Сергей Черечень — 1,13%, против всех проголосовали 6,02% избирателей.