Выборы президента: если СЗК поддержит кандидатуру Ринкевича, есть шансы их вхождения в правительство

Если Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) решит поддержать кандидата от "Нового Единства", министра иностранных дел Эдгара Ринкевича на выборах президента, то шансы СЗК войти в правительство могут увеличиться. Такая вероятность не исключена, поговаривают в кулуарах Сейма, сообщает агентство LETA.

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С другой стороны, это также ставится под сомнение. Например, представители "Нового Единства" советуют не увлекаться различными теориями заговора, которые распространяются в связи с президентскими выборами, выяснило агентство LETA.

Также пока неизвестно, как СЗК решит действовать при голосовании за президента.

Фракция СЗК договорилась принять решение о своих действиях на президентских выборах в день выборов, который выпадает на 31 мая.

Сегодня представители СЗК встречаются с кандидатом от "Объединенного списка" Улдисом Пиленсом, а на следующей неделе у них запланирована встреча с кандидатом от партии "Прогрессивные" Элиной Пинто.

Как сообщалось ранее, министр сельского хозяйства Дидзис Шмитс заявил газете Diena, что "Новое Единство" уже обратилось за поддержкой кандидатуры Ринкевича к экс-мэру Вентспилса Айвару Лембергсу. Представитель "Нового Единства" Айнарс Латковскис не стал комментировать эту версию, а сам Лембергс заявил, что никому от своего имени не поручал вести переговоры с "Новым Единством".

В то же время Латковскис отметил, что с приближением президентских выборов умами многих завладели "самые невообразимые теории заговора и завеса подозрений обо всем и обо всех". Для политиков характерны "самые невероятные комбинации и самонадеянные мечты", перемежающиеся тревогой за сохранение своих нынешних позиций, отметил политик.