Выборы президента: пока неизвестно, когда начнутся переговоры в коалиции

Учитывая занятость лидеров коалиционных партий из-за ранее запланированных дел, пока неясно, начнутся ли переговоры между тремя партиями, формирующими правительство, в пятницу или на следующей неделе, выяснило агентство LETA.

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Продолжается коммуникация со всеми партнерами о выгодном графике. Обещано, что как только станет известно время переговоров, об этом будут проинформированы представители СМИ.

Неопределенность с пятницей связана с ранее запланированными командировками. Например, спикер Сейма Эдвардс Смилтенс ("Новое Единство") в пятницу будет находиться на встрече парламентских спикеров стран НАТО в Вильнюсе.

Как сообщалось ранее, переговоры лидера "Нового Единства", премьер-министра Кришьяниса Кариньша об изменении коалиции могут состояться с двумя другими партиями, формирующими правительство — "Объединенным списком" (ОС) и Национальным объединением, свидетельствуют заявления политиков.

Переговоры состоятся в связи с тем, что обострились отношения в возглавляемой "Новым Единством" коалиции, в которой сейчас партия премьера работает с ОС и Нацблоком. Разлад в коалиции усилился из-за выборов президента. В среду в Сейме следующим президентом Латвии был избран кандидат от "Нового Единства", многолетний министр иностранных дел Эдгар Ринкевич. Однако он был избран голосами оппозиционных Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Прогрессивных", не получив никакой поддержки от ОС и Нацобъединения.

Выборы президента породили ожидания, что состав коалиции может расшириться или вовсе изменится правительство. Например, ранее предполагалось, что если Ринкевич будет избран голосами "Нового Единства", СЗК и "Прогрессивных", то эти партии могут войти в коалицию. Кариньш ранее заявлял, что планирует обсудить с партиями расширение коалиции.