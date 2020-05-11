Выборы Рижской думы: пожилых людей просят голосовать при меньшем наплыве избирателей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) для уменьшения распространения Covid-19 на внеочередных выборах Рижской думы попросит пожилых людей, находящихся в группе риска, голосовать в то время, когда наплыв избирателей будет меньше, заявила представитель ЦИК Лаура Захарова.

Выборы в Рижскую думу назначены на 29 августа.

С учетом того, что в дни предварительного голосования голосует обычно мало людей, ЦИК призывает пожилых и людей с хроническими заболеваниями приходить в эти дни.

Если люди из групп риска все же предпочитают проголосовать 29 августа, ЦИК просит их выбрать наименее посещаемое время — с 7 до 11 часов и с 20 до 22 часов.

По указаниям Центра профилактики и контроля заболеваний ЦИК подготовила рекомендации о мерах безопасности на избирательных участках. В частности, ЦИК просит Рижскую избирательную комиссию не открывать участки в лечебных заведениях и в учреждениях социального ухода, в случае же, если избирательный участок расположен в школе, нужно следить, чтобы во время выборов там не находились учащиеся. Участки следует открывать в просторных помещениях с возможностью регулярного проветривания.