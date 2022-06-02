Выборы в 14-й Сейм: Риге и Видземе прибавили по депутату, у Латгалии и Земгале — отобрали

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердило количество депутатов, избираемых от каждого из пяти округов на выборах в 14-й Сейм, которые пройдут 1 октября этого года. Количество депутатов для каждого округа устанавливается исходя из изменений численности жителей.

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Осенью этого года в Рижском избирательном округе будут выбраны 36 депутатов. В 13-м Сейме от Риги избирались 35 депутатов. Согласно информации Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ), на 31 мая этого года в Рижском избирательном округе зарегистрированы 563 356 избирателей.

В Видземе будут избраны 26 депутатов, в Латгалии и Земгале — по 13 парламентариев, в Курземе — 12. По данным УДГМ, в Видземском избирательном округе числятся 395 630 избирателей, в Земгальском 206 194, в Латгальском — 195 643, в Курземском — 180 456.

Во всех округах для выборов в Сейм зарегистрированы 1 541 279 избирателя.

Согласно информации ЦИК, с первых выборов после восстановления независимости — в 5-й Сейм — наиболее явно сократилось в парламенте представительство Латгалии: на 7 депутатв. Земгале потеряло трех парламентариев, Курземе — двух. Видземе сохраняет в среднем прежний уровеь представительства, то теряя, то приобретая одного-двух депутатов в зависимости от выборов.

Зато количество депутатов, избираемых от Риги, с момента проведения выборов в 5-й Сейм увеличилось на 12 парламентариев. Это связано еще и с тем, что к Рижскому избирательному округу автоматически приписываются все граждане Латыии, голосующие за границей.

В Сейм Латвии избирают 100 депутатов. Количество депутатов от каждого округа определяется пропорционально числу избирателей на основании данных Регистра физических лиц за четыре месяца до дня выборов. Выборы в 14-й Сейм пройдут 1 октября этого года.

Право голоса есть у граждан Латвии, достигших 18 лет.

Право баллотироваться на парламентских выборах есть у граждан Латвии, достигших 21 года. Списки кандидатов в депутаты будут подаваться в ЦИК с 13 июля до 2 августа. Списки могут подавать зарегистрированные партии, учрежденные не позже чем за год до выборов, в таких партиях должно состоять не менее 500 человек. Если список подает политическое объединение, то состоящие в нем партии также должны быть учреждены не позже, чем за год до выборов, и состоять в них должны не менее 500 членов.