Выборы в Риге: НКП, ЧСР и KPV LV израсходовали на агитацию почти все допустимые законом деньги

Расходы девяти из 15 заявивших об участии во внеочередных выборах в Рижскую думу партий уже превысили отметку в 100 000 евро, сообщает Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Причем Новая консервативная партия, "Честь служить Риге!" и KPV LV практически достигли допустимого потолка трат на предвыборную агитацию — они потратили 157 452 евро, 155 998 евро и 123 116 евро соответственно.

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Таким образом, у лидера по тратам — Новой консервативной партии — осталось лишь 14 254 евро, которые эта политическая организация имеет право использовать на агитационные нужды.

Интересно, что партии "Согласие" и Национальное объедиенение потратили значительно меньше своих основных конкурентов — 105 623 и 106 157 евро соответственно.

KNAB напоминает, что до внеочередных выборов в Рижскую думу у партий есть ограничение на то, сколько средств они могут потратить на рекламу, благотворительность и аналогичные мероприятия. Каждая партия на предвыборную агитацию может потратить не более 171 706,89 евро. Для не связанного с партиями лица этот лимит составляет 6450 евро.