Выборы в Риге: возможностью отдать голос заранее воспользовался почти каждый пятый избиратель

За три дня предварительного голосования перед днем основных внеочередных выборов, которые пройдут в Риге в субботу, 29 августа, урны заполнили 81 228 рижан, что составляет 19,22% от общего числа избирателей в столице. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.

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На предыдущих муниципальных выборах в Риге, в 2017 году, явка на предварительном голосовании была ниже: тогда в преддверии выборов возможностью отдать свой голос заранее воспользовались 65 826 рижан (15,43% от общего числа избирателей).

Нужно отметить, что этом году участки во время предварительного голосования работают в общей сложности на восемь часов дольше, чем на предыдущих выборах в самоуправление.

В первый день предварительного голосования на внеочередных выборах в Рижскую думу проголосовали 20 383 человека или 4,82% имеющих право голоса избирателей. На выборах 2017 года в первый день предварительного голосования в выборах приняли участие 20 084 человека или 4,71% имеющих право голоса избирателей.

По данным Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ), в списках избирателей на внеочередных выборах в Рижскую думу зарегистрирован 422 681 человек.

На выборы в Рижскую думу поданы 15 списков кандидатов, на места в думе претендуют 707 человек. В общей сложности 11 кандидатов были исключены из списков за несоблюдение каких-либо определенных в законе требований для выдвижения своей кандидатуры.