Выборы в Рижскую думу: что нужно знать избирателю

В субботу, 29 августа, в столице пройдут внеочередные выборы в Рижскую думу. На этот раз процедура народного волеизъявления будет несколько иной: введены как определенные послабления - например, возможность голосовать на любом удобном для себя избирательном участке - так и дополнительные ограничения, связанные с риском распространения Covid-19. Портал Delfi подготовил памятку избирателю, которая должна свести к минимуму вероятность того, что в день выборов у вас что-то пойдет не так.

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Итак, право участвовать в выборах имеют граждане Латвии и ЕС в возрасте с 18 лет, имеющие зарегистрированное место жительства на административной территории Риги на 31 мая этого года или владеющие недвижимостью на административной территории Риги. Впрочем, отметим, что последние должны были еще до 15 августа специально зарегистрироваться для участия в выборах. Если момент упущен - к сожалению, эти выборы пройдут без вас.

Где и когда голосовать

Принять участие в выборах можно, придя на свой или любой другой избирательный участок Риги - всего их по всему городу 156. В то же время ЦИК рекомендует избирателям, если это возможно, приходить на свой участок. Людям, которые будут голосовать не на своем избирательном участке рекомендуется запланировать больше времени на процедуру голосования.

Чтобы ускорить процесс, Центризбирком рекомендует взять с собой приглашение Управления по делам гражданства и миграции (эта бумага рассылалась всем обладающим правом голоса рижанам), которое содержит порядковый номер избирателя в списке участка.

Однако, если бумаги под рукой нет, свой порядковый номер в списке можно будет узнать и на избирательном участке.

В день выборов участки будут открыты с 7 до 22 часов.

Тонкости процедуры голосования

Как обычно, избиратель может выразить особые симпатии или антипатии к конкретным кандидатам. Для этого можно поставить "плюсик" в соответствующем окошке напротив имени и фамилии особенно понравившихся кандидатов. Можно также вычеркнуть из списка имена и фамилии кандидатов, которые не устраивают избирателя. Эти пометки будут учитываться при подсчете голосов. Но если на бюллетене будут сделаны какие-то другие отметки (например, "галочки", рисунки, посторонние фразы), он будет признан недействительным.

Если вам вдруг вздумалось вычеркнуть всех кандидатов, при подсчете голосов ЦИК учтет, что вы все равно проголосовали за данную партию. При этом в "общем зачете" комиссия добавит каждому вычеркнутому кандидату по минусу. Честно говоря, особого смысла в вычеркивании всех кандидатов нет.

В случае, если вы "проголосовали" пустым конвертом, ваш голос будет учтен при установке общего числа проголосовавших и вычислении пятипроцентного барьера. То есть "пустой конверт" фактически увеличивает барьер, что выгодно для более крупных и популярных партий.

Covid-19: cоблюдайте меры предосторожности

Чтобы снизить риск распространения Covid-19, рижанам рекомендуется приходить на избирательные участки в масках. Одноразовые маски для лица также будут доступны на избирательных участках. Находясь на избирательном участке, люди должны держаться на расстоянии двух метров друг от друга.

Избирателям также рекомендуется во время голосования пользоваться собственными авторучками, взятыми с собой из дома.

Вопросы, жалобы, подозрительные действия

По любым связанным с правилами или ходом выборов вопросам вы можете обратиться в Центральную избирательную комиссию. Ее представители наиболее осведомлены о всех тонкостях процесса и готовы помочь.

О нарушениях, связанных с агитацией на избирательных участках или в радиусе 50 метров от них можно сообщить находящимся в участке представителям ЦИК или позвонив на номер 67049999.

Если же некие лица противоправным путем пытаются повлиять на ваше голосование, немедленно сообщайте об этом Госполиции по телефонному номеру 110 или Полиции безопасности (ПБ) по номеру 67208964. Также можно писать в ПБ на адрес электронной почты dpdd@dp.gov.lv.

Если вы стали свидетелей нарушений предвыборной агитации, следует сообщить в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Телефон — 80002070, электронная почта — pa@knab.gov.lv.

Когда будут известны результаты?

Первые результаты внеочередных выборов в Рижскую думу в ночь на 30 августа с небольших участков начнут поступать около 1:00, а большая часть результатов может быть обобщена к 3 или 4 часам утра, прогнозирует ЦИК.

Председатель Рижской городской избирательной комиссии Юрис Кокинс отмечает, что в связи с предстоящей большой нагрузкой на выборах может случиться так, что после подсчета голосов за партии и сканирования бюллетеней избирательные комиссии уйдут на перерыв.

В этом случае отметки за кандидатов будут подсчитываться в воскресенье, 30 августа, а результаты голосования по конкретным депутатам будут доступны в воскресенье во второй половине дня или вечером.