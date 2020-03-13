Выборы в Рижскую думу перенесены на 2 мая

Административный районный суд Риги удовлетворил требование партии "Альтернатива" перенести выборы на 2 мая. Об этом у себя в Facebook сообщил член правления партии Вадим Баранник.

Суд удовлетворил иск "Альтернативы" к Центральной избирательной комиссии и поручил ей изменить порядок выборов, установив новую дату.

Также решение суда постановило изменить крайний срок приема списков кандидатов. Он перенесен с 27 марта на 2 апреля.

Решение суда вступает в силу незамедлительно. Полное решение будет доступно с 16:00 18 марта в канцелярии суда.

Иск подали члены правления партии "Альтернатива" Вадим Баранник, Анита Лайзане и Александр Мирский.

"Суть иска партии "Альтернатива" была в том, что ЦВК ошибочно трактовала нормы закона при назначении даты внеочередных выборов в Рижскую думу. И это привело к ошибке на неделю в дате выборов", — объяснил представитель партии Валерий Петров.

Закон о роспуске думы предусматривает, что внеочередные выборы в рижское самоуправление должны проходить в первую субботу через два месяца с момента вступления в силу закона о роспуске. В то же время закон об административных процессах указывает, что процессуальный срок, который исчисляется в годах, месяцах или днях, начинается на следующий день после числа, когда процесс был начат. Соответственно, внеочередные выборы могут пройти не раньше, чем 26 апреля. 26 апреля — это воскресенье, а суббота после него — 2 мая.