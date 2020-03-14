Выборы в Рижскую думу снова могут перенести: пройдут в июне или еще позже
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Принимая во внимание объявленное в Латвии чрезвычайное положение, выборы в Рижскую думу могут быть перенесены на июнь или даже более позднее время, свидетельствует находящаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Дискуссия о переносе выборов на июнь или даже июль состоится сегодня во время совместного заседания Совета по кризисному управлению и правительства.

Как сообщалось, изначально внеочередные выборы в Рижскую думу были запланированы на 25 апреля, однако на прошедшей рабочей неделе Административный районный суд удовлетворил иск партии "Альтернатива" и установил, что внеочередные выборы в Рижскую думу должны состоятся 2 мая.

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LETA

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LETA
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