Выборы в Рижскую думу: затраты партий на предвыборную агитацию превысили полмиллиона евро

Период предвыборной агитации был объявлен 7 июля и на данный момент достиг середины. Политические силы сообщили, что потратили на агитацию более полумиллиона евро, а одна партия потратила, по крайней мере, в два раза больше, чем её конкуренты сообщает LSM.

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Лимит затрат на агитацию перед выборами в Рижскую думу составляет 172 тысячи евро. По словам представителя Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Даце Вилсоне, лидерами по затратам являются четыре партии.

Новая консервативная партия (НКП) является лидером по затратам с существенным отрывом - партия уже заявила, что планирует потратить 141 000 евро на рекламу в городской среде, телевидении, радио и других СМИ. Затем следует Русский союз Латвии, планирующий затраты размером в 76 000 евро. Примерно столько же планирует потратить “Согласие”. Затраты на рекламу KPV LV превысили 68 000 евро.

Остальные партии - “Новое Единство”, Союз “зелёных” и крестьян (СЗК), “Развитие/За!/Прогрессивные”, а также “Альтернатива” заявили, что потратят от 27 000 до 51 000. Меньше всего потратил союз “Национального объединения” и “Объединения латвийских регионов” - 3361.

Член правления НКП Кришьянис Фелдманис указал, что эта сумма не значит, что деньги уже потрачены, она лишь описывает, на какую сумму заключены договоры. В свою очередь, представитель Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов рассказал, что партии удалось открыть счет в латвийском банке, но при условии, что их платежи будут находиться под двойным контролем со стороны банка и госструктур. Тогда как представитель Нацблока Иева Преймане сказала, что партии планируют начать активную кампанию ближе к выборам и потратит сумму близкую к установленному лимиту.

На данный момент KNAB не обнаружил нарушений предвыборной агитации и незаконное использование финансирования.