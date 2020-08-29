Выборы в Рижскую думу завершены, идет подсчет голосов: текстовый онлайн

29 августа в Риге проходят внеочередные выборы в городскую думу. На 60 депутатских мест претендуют 707 кандидатов из 15 списков. Портал Delfi обобщает всю актуальную информацию в текстовой трансляции.

ВЫБОРЫ В РИЖСКУЮ ДУМУ 2020

Кстати, об инциденте в Рижской классической гимназии. Директор этой школы Роман Алиев баллотируется в Рижскую думу по списку “Честь служить Риге“.

Политическая партия «Согласие» допускает, что в новом созыве Рижской думы может очутиться в оппозиции, говорится в распространенном партией пресс-релизе.

Латвийские спецслужбы и структуры, связанные с безопасностью, отмечают, что внеочередные выборы в Рижскую думу прошли без серьезных инцидентов. Однако некоторые проблемы и нарушения все же были зафиксированы. О том, какие именно нарушения выявлены, читайте здесь.

Во внеочередных выборах в Рижскую думу приняли участие 38,57% от всех избирателей, имеющих право голоса. Это самый низкий показатель на муниципальных выборах за последние 20 лет.

Выбранным в Рижскую думу депутатам будет крайне сложно прийти к общему знаменателю, прогнозирует бывший мэр Риги Нил Ушаков («Согласие»).

Служба государственной безопасности (СГБ) проверяет в целом 25 сигналов о возможных нарушениях в ходе выборов в Рижскую думу. Сигналы поступали как в период предвыборной агитации, так и в день выборов.

На избирательном участке №97, который находится в Рижской Классической гимназии, по неизвестным пока причинам части избирателей достались бюллетени в конвертах без штампа. Как сообщает LETA, это означает, что при подсчете данные бюллетени использовать нельзя, и закон требует признать их недействительными. По словам главы избирательной комиссии Риги Юриса Кокинса, речь идет о целой упаковке конвертов без штампа - примерно 300 экземплярах.

Женщина пришла на выборы в Риге, но ей сказали, что ее подпись уже стоит: полиция начала уголовное разбирательство. Подробнее - здесь.

Согласно результатам опроса на выходе из избирательных участков, на внеочередных выборах в Рижскую думу победу одержал блок "Развитие/За/Прогрессивные". В первую тройку вошли также "Согласие" и "Новое единство". Всего же пятипроцентный барьер преодолевают семь партий. Подробнее читайте здесь.

Все избирательные участки закрыты. Начинается подсчет голосов.

Активность избирателей на нынешних выборах ниже, чем на выборах 2017 года, когда к 20:00 проголосовали 235 446 или 55,20% избирателей, а на сей раз - только 38,57%.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начнет проверку случаев, когда в субботу, день выборов, в некоторых местах торговли по-прежнему были доступны издания, на обложках которых размещена политическая реклама партий "Новое Единство" и "Развитие/За!". По информации агентства LETA, речь идет о киосках Narvesen и журнале Rīgas Viļņi, а также издании Laimīgā programma, если речь идет о рекламе "Нового Единства", и журнале Kas Jauns, на обложке которого видна реклама "Развития/За!".

Как выяснило агентство LЕТА, пользователь социальной сети Twitter обратился к KNAB с просьбой обратить внимание на продажу в супермаркете русскоязычных изданий, на первой странице которых размещены фотографии политиков "Согласия" - Нила Ушакова, Яниса Урбановича и кандидата на пост мэра Риги Константина Чекушина - и надпись "За Согласие". KNAB ответил пользователю соцсети, что информация о возможном нарушении передана ответственным коллегам.

В общей сложности за три дня предварительного голосования и до 20:00 в день выборов в Рижскую думу проголосовали более 163 014 человек или 38,57% обладающих правом голоса жителей Риги, сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

Политолог Илга Крейтусе в эфире телеканала LTV7 подвергла критике слова президента Латвии Эгилса Левитса, который сегодня после посещения избирательного участка заявил, что "спустя долгое время в Риге будет стабильная власть с более четким видением развития города". По мнению политолога, это могло стать одной из причин низкой явки избирателей "Меня очень удивило высказывание президента, словно он уже знает исход выборов. Это не является положительным моментом, чтобы люди пошли на выборы", - пояснила она.

Государственная полиция констатировала факт нарушения режима самоизоляции: избиратель пришел на участок, чтобы проголосовать на выборах в Рижскую думу.

В ходе голосования на внеочередных выборах в Рижскую думу две женщины споткнулись и получили травмы, сообщили агентству LETA в Службе неотложной медицинской помощи. В первом случае женщина получила травму руки и была доставлена в стационар, во втором случае – травма оказалась незначительной, после оказания медицинской помощи пожилая дама была передана родственникам.

Служба госбезопасности проверила сигнал и не обнаружила ничего противозаконного. Выборы проходят без существенных инцидентов.

Социолог Арнис Кактиньш: низкая явка может принести пару сюрпризов. По его мнению, партии, у которых мало шансов преодолеть пятипроцентный барьер, могут быть приятно удивлены - низкая явка может привести их в думу, так как барьер становится "ниже".

Наглядная карта активности избирателей по районам Риги от агентства LETA:

Политолог Янис Икстенс в Twitter размышляет о том, что низкая явка на сегодняшних выборах может повредить рейтингу "Согласия". Проблемы могут возникнуть и у других партий. https://twitter.com/JanisIkstens/status/1299683723428929537 https://twitter.com/JanisIkstens/status/1299705557465600000

Многие делают выбор уже непосредственно на избирательном участке, утверждает агентство LETA, которое совместно с Рижским университетом Страдыня проводит сегодня экзитполлы. Результаты будут обнародованы после 22 часов, а первые официальные результаты с участков появятся ближе к часу ночи.

Политолог Янис Инкенс в разговоре с LETA говорит о том, что "Согласие" может потерять голоса своего электората: по его мнению, сторонники этой партии чувствуют растерянность и могут вообще проигнорировать выборы. При этом так называемые "латышские" партии по-прежнему могут рассчитывать на свой электорат.

Служба госбезопасности (СГБ) сегодня до 16 часов получила информацию о возможном противозаконном влиянии на избирателей, сейчас идет проверка полученной информации. В свою очередь Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в первой половине дня получило пять сообщений о возможных нарушениях закона о предвыборной агитации.

Кандидат в мэры Риги от "Нового Единства" Вилнис Кирсис. Фото LETA

Активность избирателей на этих выборах по-прежнему ниже, чем на выборах 2017 года. В то же время на выборах этого года наблюдалась более высокая активность во время предварительного голосования.

В общей сложности за три дня предварительного голосования и до 16:00 в день выборов в Рижскую думу проголосовали более 138 600 человек или 32,79% обладающих правом голоса жителей Риги, сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

По дебатам кандидатов в мэры Риги можно судить, что один из вариантов коалиции в Рижском самоуправлении схож с нынешней коалицией в Сейме, заявила лектор Рижского университета им. Страдиньша Иева Бикава. По ее словам, открытым остается вопрос о том, кто станет малыми партнерами коалиции - Новая консервативная партия или Союз "зеленых" и крестьян.

Перед выборами мы поговорили со всеми мэрами Риги (кроме Олега Бурова, который в этом году тоже баллотируется). Тут все: и лихие девяностые, и золотые мосты, и коррупционные скандалы. Найдите время, почитайте: https://rus.delfi.lv/meririgi/

Хотелось бы, чтобы явка избирателей на внеочередных выборах в Рижскую думу составила более 60%, однако ее достаточно трудно прогнозировать, заявила лектор Рижского университета им. Страдиньша Иева Бикава. Впрочем, она отметила, что сегодня ожидала большей активности избирателей.

Хотя в целом выборы проходят спокойно, организованно, а подавляющее большинство избирателей хорошо проинформированы о том, как должен проходить процесс, все же не обошлось без недоразумений. Сегодня ЦИК получает звонки от жителей, которые были задекларированы в Риге уже после 31 мая - эти люди не знали, что их не будет в списках избирателей. Дело в том, что, согласно законодательству, для получения права голоса на муниципальных выборах житель должен был быть задекларирован в Риге за как минимум 90 дней до выборов.

Возможностью сменить свой избирательный участок до 14:30 субботы воспользовались 12 848 обладающих правом голоса рижан, сообщает Центральная избирательная комиссия. Это примерно 10% от общего числа избирателей.

Несмотря на низкую активность избирателей в первые часы субботнего голосования, столь ранее начало процесса (с 7 утра) все же удобно для некоторых. "Первый избиратель пришёл ровно в 7 часов утра. Это был мужчина с удочками, наверное, собирался на рыбалку, но сначала он хотел сделать свой выбор. А уже потом ловить рыбу", — отметила Кития Чипане, глава Рижского 58-го избирательного участка.

Госполиция и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) на данный момент не зафиксировали нарушений в связи с агитацией или нарушений общественного порядка на выборах в Рижскую думу. При этом полиция провела несколько проверок в избирательных участках на основании полученной информации о возможных нарушениях.

Напоминание от Госполиции о том, куда обращаться в случае, если вы стали свидетелем подозрительных действий в ходе выборов. https://twitter.com/Valsts_policija/status/1299600183026737152?ref_src=twsrc%5Etfw

Наибольшее число избирателей до полудня проголосовало на участках в Пурвциемсе - 10 620 человек. Далее следует центральный район Риги, где на 11 участках в общей сложности проголосовали 7619 жителей, а также Зиепниеккалнс, где на девяти участках свои голоса отдали 7017 рижан.

Кандидат в мэры Риги от списка "Согласия" Константин Чекушин на избирательном участке. Фото LETA

Явка избирателей на внеочередных выборах в Рижскую думу, по обобщенным данным, до полудня была ниже, чем на предыдущих выборах в самоуправление в 2017 году, сообщает Центральная избирательная комиссия.

Забавно: LETA сообщает, что ряд избирателей, которые сегодня пришли голосовать в Болдерае, были удивлены, не увидев в списке экс-мэра Нила Ушакова. А некоторые и вовсе уверяли, что проголосовали за него.

По ситуации на 12:00 наиболее посещаемым избирательным участком в Риге являлся участок №38, расположенный в Гризинькалнской средней школе им. Гердера. Там проголосовало 315 жителей, что составляет 8,47% от общего числа обладающих правом голоса рижан, которые приписаны к данному участку.

Напоминаем, что сегодня избирательные участки работают с 7:00 до 22:00.

До полудня на выборах в Рижскую думу проголосовало 6,28% избирателей, за все время с начала предварительного голосования - 25,52%.

Последний (перед роспуском) РД мэр Олег Буров голосует в 49-й школе. Фото LETA

К 12 часам никаких проблем с проведением выборов не зафиксировано. СГБ получила сигнал о подкупе избирателей, проверила - и признала тревогу ложной. Полиция не обнаружила нарушений правил агитации.

В течение сегодняшнего дня интервьюеры анонимно опросят на выходе с избирательных участков более 2000 человек в разных районах Риги. На основании их ответов будут сформированы экзит-поллы - прогнозы на тему того, какими в результате могут оказаться официальные итоги выборов.

Узнаете этого человека? Фото LETA

Руководитель 38-го избирательного участка, расположенного в Рижской Гризинькалнской средней школе им. Гердера, Эдуард Харчук признал, что этим утром активность избирателей очень низкая. По его словам, низкая явка избирателей подтверждает то, что участки нет необходимости открывать в 7 часов утра.

На избирательном участке №99, размещенном в 80-й Рижской средней школе, зафиксированы случаи, когда избиратели отказываются надевать положенные правилами защитные маски. Об этом сообщает LETA со ссылкой на секретаря участка.

Президент Латвии Эгилс Левитс с супругой Андрой также проголосовал на выборах в Рижскую думу. Он признался, что в избирательной кабинке активно ставил плюсики и вычеркивал неугодных ему кандидатов. "Я проголосовал за тех, кто, на мой взгляд, были лучшими, хотя следует признать, что ни один список не является идеальным", - пояснил президент.

Напоминаем: чтобы ускорить процесс голосования, рекомендуется взять с собой на избирательный участок приглашение Управления по делам гражданства и миграции, которое содержит порядковый номер избирателя в списке участка!

Сегодня поток избирателей, скорее всего, будет равномерным, прогнозирует глава Рижской городской избирательной комиссии Юрис Кокинс. "Те, кто спешил, проголосовали заранее", - отметил он.

У кого самые высокие шансы на победу? Социологические опросы предрекают лидерство блоку "Развитие/За/Прогрессивные" и партии "Согласие". Политологи, однако, полагают, что дума будет раздробленной, и стабильная коалиция - как это было с блоком "Согласия" и "Честь служить Риге" - под большим вопросом. Скорее всего, нас ждет ожесточенный политический торг.

В Латвии выявлено шесть новых случаев заболевания Covid-19. Электронное голосование явно не было бы лишним. Однако Латвия отложила разработку системы онлайн-выборов как минимум на несколько лет. Две причины: опасения за безопасность и невозможность обеспечить полную конфиденциальность голосования. Так что голосовать придется лично. https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/glava-cik-s-ideej-ob-elektronnyh-vyborah-resheno-povremenit.d?id=52409489

Если у жителей есть информация о листовках, распространяемых в день выборов, о своевременно не убранной предвыборной рекламе или агитации избирателей на участках, ответственных граждан просят обратиться в Госполицию или полицию Рижского самоуправления.

В ходе предварительного голосования и за первые часы субботы наиболее популярными среди рижан стали избирательные участки в Пурвциемсе - на них отметились 8168 жителей. На втором месте - центр Риги, где на 11 участках проголосовали 6535 человек, и Зиепниеккалнс с 5196 проголосовавших.

Все новости о выборах в Рижскую думу собраны здесь: https://rus.delfi.lv/temi/vybory-v-rizhskuyu-dumu-2020/

По сравнению с предыдущими выборами в РД явка в первый час заметно ниже - в этом году 0,4% (1691 человек), в 2017 году - 1,04% (4426).

Впрочем, получить некоторое представление об итогах голосования можно будет сразу после 22 часов: в этот момент опубликуют данные экзитполлов.

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/vybory-v-rizhskuyu-dumu-chto-nuzhno-znat-izbiratelyu.d?id=52415529

Для начала техническая информация. Избирательные участки открыты до 22:00. Подсчет голосов, как всегда, будет идти всю ночь на с субботы на воскресенье, а предварительные результаты появятся после полуночи.

Избирательные участки открылись в 7 часов утра, и к 8.30 проголосовало 19,4% жителей Риги, имеющих право голоса. Почти все они голосовали заранее, в субботу за первый час на участки пришли 1700 человек (0,4%).

Здравствуйте! Сегодня в Риге большой день - внеочередные выборы в думу. Портал Delfi будет вести текстовый онлайн, с помощью которого вы сможете следить за развитием событий.