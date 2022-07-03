Выборы в Сейм: на 66 избирательных участках можно будет сдать бюллетень на хранение

На выборах в 14-й Сейм на 66 избирательных участках в течение трех дней можно будет проголосовать заранее, сдав свои бюллетени на хранение, сообщили порталу Delfi в Центральной избирательной комиссии.

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Выборы в 14-й Сейм Латвии пройдут в субботу, 1 октября. На 66 избирательных участках можно будет отдать свой голос заранее - 26 сентября (понедельник), 29 сентября (четверг) и 30 сентября (пятница). Участки в эти три дня будут работать по несколько часов.

Закон о выборах в Сейм предусматривает, что избирательные участки, на которых можно проголосовать заранее, учреждаются во всех самоуправлениях. В самоуправлениях, где насчитывается более 20 000 имеющих право голоса избирателей, создадут как минимум один участок для досрочного голосования.

По данным Регистра физических лиц о количестве имеющих право голоса избирателей в городах и уездах на 31 мая 2022 года, в Риге будет создано 20 участков с возможностью досрочного голосования, в Даугавпилсе и Лиепае, а также в Огрском и Валмиерском краях - по два, в остальных самоуправлениях - по одному участку.

Избирательные комиссии соответствующих самоуправлений не позднее 2 августа должны определить участки, на которых можно будет сдать бюллетени на хранение. Эта информация будет размещена на сайте ЦИК.

На предыдущих выборах в Сейм было 58 избирательных участков, где избиратели могли сдать бюллетень на хранение.