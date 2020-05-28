Выбраны директора трех департаментов Рижской думы

Временная администрация Риги выбрала новых директоров для трех думских департаментов, сообщает LETA.

Главой Финансового департамента планируют сделать нынешнего исполняющего обязанности директора Улдиса Ракстиньша, а главой Департамента развития города — Илзе Пурмале, которая тоже занимает должность исполняющей обязанности. И Пурмале, и Ракстиньш в своих департаментах работают уже несколько лет.

Главой Департамента образования, культуры и спорта планируют сделать Мариса Крастиньша, руководителя бюро бывшего премьера Мариса Кучинскиса. Сейчас исполняющим обязанности директора департамента является Ивар Баламовскис.

За утверждение новых директоров администраторам еще предстоит проголосовать.

Должность директора Финансового департамента была вакантна с ноября 2019 года, Департамента образования — с марта 2019 года, Департамента развития города — с 2017 года. На посты глав Департамента образования и Финансового департамента претендовало по семь человек, на пост главы Департамента развития города — 14 человек.