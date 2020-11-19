Выбраны три рождественские елки для площадей Риги: деревьям по 30 лет, высота 15 метров
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По традиции каждый год председатель Рижской думы вместе с представителями Rīgas meži в ноябре посещает какое-то из лесничеств, чтобы выбрать рождественские елки для площадей Риги. Председатель Рижской думы Мартиньш Стакис находится в самоизоляции, и в этом году он не смог принять участие в выборе рождественских елок, и поэтому три самые красивые и самые большие елки в Тирельском лесничестве нашли председатель правления Rīgas meži Айварс Тауриньш вместе с лесничим Тирельского лесничества Андрисом Грейдансом.

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Как сообщает Рижская дума, выбранные ели будут радовать рижан на Домской площади, набережной 11 Ноября (рядом с Каменным мостом) и на Ратушной площади.

"Для украшения города выбраны ели высотой от 15 до 17 метров, которым примерно 30 лет. Проводя вырубку в 2003 году, были сохранены отдельные ели, которые в этом году будут доставлены в центр Риги. На вырубке подготовлена почва и посажены сосны. Выбранные рождественские ели растут в Тирельском лесничестве, в 179-м квартале Тирельского участка", — рассказал председатель правления Rīgas meži Айварс Тауриньш.

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Мартиньш Стакис Rīgas meži Зима Рижская дума
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