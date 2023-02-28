Выброшенный на берег в Кестерциеме дельфин: вероятно, это 40-летний самец по кличке Mischief

Существует большая вероятность, что дельфин-афалина, выброшенный на берег возле Кестерциемса в субботу, — это примерно 40-летний самец по кличке Mischief, который обитал у побережий Шотландии и Дании, но в последнее время о нем ничего не было известно, рассказал LTV руководитель отдела исследования рыбных ресурсов института BIOR Дидзис Уступс. Об этом сообщает rus.lsm.lv.

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"У дельфинов уникальный спинной плавник, это очень социальное животное, которое часто подплывает к лодкам. Когда мы делаем снимки камерами хорошего качества, изображения позволяют ученым идентифицировать каждое животное в отдельности. На спинном плавнике этого дельфина, который вы также можете видеть на фотографиях, — как разрез в задней части, очень хорошо можно отличить дельфина от других", — рассказал исследователь.

Продолжительности жизни дельфинов составляет 60-70 лет. По словам представителя BIOR, датские исследователи считали Mischief долгожителем, поэтому важно понять причины его смерти — умер ли он естественной смертью, из-за травмы или кто-то "помог".

"Первые 35 лет он жил у вод Шотландии, но, если не ошибаюсь, примерно в 2020 году вместе с четырьмя-пятью другими дельфинами подплыл к берегу Дании в первый раз. Он был как вожак стаи. После этого покинул свою стаю в паре с другим дельфином, и в последние месяцы о нем не было никакой информации. Последние полгода он пропал, и, к сожалению, был найден не там, где его хотели видеть".

В институте начнут экспертизу и проведут вскрытие для установления возможной причины гибели животного. Исследователь выдвинул теорию, что он, возможно, уплыл умирать.