Выдано разрешение на снос типографии Дома печати

Компания PN Project получила разрешение на частичный демонтаж типографии Дома печати, насосной станции, внешнего бассейна и складов. Об этом агентство LETA узнало в Стройуправе.

Представитель Стройуправы Эдгар Бутанс уточнил, что запроса на конкретные строительные работы от PN Project пока не поступало.

Как сообщалось, участок земли возле Вантового моста площадью 5,8 гектаров вместе с Домом печати и типографией летом 2017 года купил литовский фонд Lords LB Special Fund V. Сумма сделки составила 16,8 миллионов евро.

Концепция развития территории предусматривала, что там будет новый бизнес-район. В здании Дома печати в 2022 году планируется открыть первую в Латвию гостиницу международной сети Holiday Inn. На выкупленном литовцами участке появятся офисные здания, а вокруг них — зеленая зона с местами отдыха, рассчитанная на пешеходов и велосипедистов. Будет приведен в порядок и берег канала, благоустроены зеленые зоны и лодочная пристань.