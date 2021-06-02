Выдано уже почти 140 тысяч цифровых ковид-сертификатов

На сайте www.covid19sertifikats.lv создано уже почти 140 тысяч цифровых сертификатов, сообщает Национальная служба здоровья.

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В 118 тысячах отмечено, что человек прошел вакцинацию, 12 тысяч сертификатов содержат отрицательный результат теста на Covid-19 и более восьми тысяч сертификатов выдано переболевшим в течение последнего полугода.

При этом в отдельных случаях 1 июня переболевшим не удалось создать сертификат, потому что еще не были загружены все данные о положительных результатах теста за последние шесть месяцев. 2 июня в систему загружено уже 95% результатов этих тестов, а на следующий день должны быть доступны все 100%.

Как сообщалось, система ковид-сертификатов запущена с 1 июня. Сертификаты можно сохранять на электронное устройство или использовать в распечатанном виде. Те, кто не использует интернет, могут для получения сертификата с 15 июня обращаться в один из государственных и муниципальных центров обслуживания клиентов.