Выделено 86 тысяч евро на "усиление этнической сплоченности"

Чтобы способствовать социальной сплоченности, взаимному сотрудничеству и уменьшению предрассудков в отношении этнических групп и между ними, при поддержке Фонда общественной интеграции (ФОИ) в Риге, Елгаве, Резекне, Екабпилсе, Лиепае и других местах Латвии реализуют 9 проектов в рамках программы сплочения национальных меньшинств и общества.

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Общее финансирование, доступное по программе для реализации проектов, составило 86 тысяч евро. В установленный срок было получено 19 заявок на общую сумму 174 778 евро.

Планируется, что в мероприятиях примут участие примерно 1900 жителей Латвии разных национальностей, сообщила агентству LETA представительница ФОИ Зане Екабсоне.

Чтобы посодействовать диалогу между различными этническими группами и усилить социальную сплоченность после российского вторжения в Украину и чтобы продемонстрировать, что Латвия – безопасный дом для всех, независимо от национальности, будет реализовано несколько проектов негосударственных организаций (НГО).

В мероприятиях примут участие не менее 50% представителей национальных меньшинств: русские, белорусы, поляки, украинцы, цыгане и люди других национальностей, а также не менее 30% латышей, включая все возрастные группы — школьников, молодежь, взрослых и пенсионеров.

Среди мероприятий планируется, например, развитие сотрудничества между Государственной полицией и молодежью нацменьшинств, создание документальных историй о различных жителях района фабрики Lauma в Лиепае, а также создание общего культурного центра в Лиепае.

Также запланировано неформальное обучение для молодежи Резекне и края с целью содействия участию этнических групп в формировании гражданского общества и усиления чувства принадлежности к своей стране. В окрестностях Болдераи пройдет "День толерантности". Планируется организовать фокусные группы жителей в рижских микрорайонах Болдерая и Плявниеки, а также провести праздник соседей улицы Хоспиталю в микрорайоне Браса.

Заявки рассмотрела комиссия, в состав которой входило по одному представителю Министерства культуры, Министерства образования и науки, Министерства охраны среды и регионального развития, Государственной канцелярии и один эксперт от НГО, победивший в объявленном ФОИ конкурсе. В составе комиссии также был представитель ФОИ, руководивший ее работой, но не принимавший участия в голосовании.