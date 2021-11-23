Выделено дополнительное финансирование на приобретение медикамента Veclury для лечения "ковидных" пациентов

В целях обеспечения непрерывной доступности медикамента Veclury (с активным веществом ремдесивир) для дальнейшего лечения пациентов с Covid-19, правительство выделило из средств на непредвиденные случаи дополнительное финансирование в объеме 4,5 млн евро.

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Дополнительное финансирование требуется с учетом значительного увеличения числа пациентов с Covid-19, находящихся в больницах. Многим из них нужно лекарство. Всего планируется закупить дополнительно 13,2 тысячи ампул Veclury, что позволит пролечить 2200 пациентов.

Правительство ранее решило выделить 7,08 миллиона евро на лечение пациентов с Covid-19 к концу этого года. Но быстрое распространение вируса и рост числа госпитализированных пациентов превысили предыдущие ожидания, и необходимо больше лекарства. Всего в этом году на покупку Veclury было выделено более 11 миллионов евро.