Выделят дополнительные деньги на латышские учебники и уроки родного языка в школах нацменьшинств

Министерство образования подготовило изменения в правилах Кабинета министров, предусматривающие дополнительное финансирование на постепенную замену учебных пособий в 1-6 классов и освоение родного языка и культуры в рамках образования по интересам.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На учебные пособия в этом году предусмотрено дополнительных 253 609 евро, в следующем 299 518 евро, в 2025 — 356 477 евро, а с 2026 и дальше — 183 927 евро. Переход на госязык будет завершен в 2025/2026 году.

Дополнительное финансирование на освоение языка и истории культуры нацменьшинства в этом году будет выделено для программ 1,4 и 7 классов, а с 1 сентября 2024 года также для 2,5 и 8 классов. С 1 сентября 2025 года финансирование будет выделено на программы 1-9 классов.

Дополнительное финансирование на учебные пособия для реализации общеобразовательной программы тоже будет выделяться постепенно: в этом году на программы 1 и 4 класса, в следующем на программы 2 и 5 классов, с 1 сентября 2025 года — на программы 3 и 6 классов.

Учебные пособия для детских садов должно обеспечить самоуправления.

В 2023/2024 году в Латвии будет 136 детских садов нацменьшинств, это 27,3% от общего числа детских садов, в следующем году там будут учиться 13 345 детей. Школ нацменьшинств в Латвии 129, это 20,4% от общего числа школ. Школьников, которые учатся по программе для нацменьшинств — 43 258. Это 19,5% от общего количества школьников в Латвии.