Выездная вакцинация от Covid-19: прививку можно будет сделать и в Лиепае

В субботу, 18 сентября, с 11 до 16 часов в Лиепае, на улице Имантас 7, будет проходить выездная вакцинация, сообщила агентству LETA представитель Отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения (NVD) Инга Васильева.

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Она рассказала, что в пункте вакцинации будет доступно 150 доз вакцин Janssen и Comirnaty, которую производит Pfizer/BioNTech. Регистрироваться заранее не нужно — прививать жителей будут в порядке очереди.

Также в пятницу, 17 сентября, выездная вакцинация пройдет в Доме культуры Седе с 15 до 19 часов, где будут доступны 100 доз вакцины Janssen. В Доме культуры Зилупе можно будет также сделать прививку от коронавируса с 15 до 19 часов. В Зилупе прививку можно будет сделать вакциной Janssen, будет доступно 100 доз.

В субботу, 18 сентября, выездная вакцинация пройдет в Доме культуры Малты с 9.30 до 15 часов (доступно 100 доз вакцины Janssen), в Доме спорта Олайне с 9 до 15 часов (доступно 50 доз вакцины Janssen), в Доме культуры Ливаны с 9 до 16 часов (150 доз вакцины Janssen). В Айзкраукле прививку можно будет сделать с 7 до 15 часов на улице Гайсмас 35, где будет доступно 100 доз вакцины Janssen.

Васильева указала, что в основном в ходе выездной вакцинации будет использоваться вакцина Comirnaty от Pfizer/BioNTech. На вакцинацию с собой следует взять удостоверение личности и прививочный паспорт, если такой имеется.

На вакцинацию желательно приходить в одежде, которая позволяет легко оголить плечо.

Подросткам от 12 до 13 лет необходимо присутствие матери или отца или другого законного представителя во время вакцинации, а также следующие документы: законному представителю — паспорт или удостоверение личности и документ, удостоверяющий личность ребенка, а именно запись о ребенке в паспорте или свидетельство о рождении или, при необходимости, нотариально заверенную доверенность.