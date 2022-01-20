Выездная вакцинация пройдет в Лудзенском, Резекненском и Елгавском краях

В Лудзенском, Резекненском и Елгавском краях сегодня пройдет выездная вакцинация против Covid-19, сообщили в отделе проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения.

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В Елгавском крае вакцинация будет проходить с 10:00 до 16:00 в здании Дунавского волостного управления.

Вакцинация в Лудзенском крае с 8:30 до 9:30 будет проходить в волостной управе Тутани, Цирмская волость, с 10:00 до 11:00 — в Мартишской волостной управе, Иснаудская волость, с 11:15 до 12:00 в Иснаудской библиотеке, с 12:30 до 13:00 в волостной управе Бриги, с 14 до 14:45 в спортивном комплексе Циблы, с 15:10 до 16:10 в Циблском доме культуры и с 16:45 до 17:30 в фельдшерском пункте Циблской волости.

С 8:15 до 9:00 можно будет сделать прививку в волостной управе Нирзы, с 9:30 до 10:00 — в Доме культуры в Лаудери, с 10:30 до 11:30 в Зилупском доме культуры, с 11:50 до 12:20 в Залесебской библиотеке, с 13:00 до 13:30 в Пасиенской волостной управе, с 14:30 до 15:00 в Вецслабадской волостной управе, с 15.30 до 16.30 в Рунденской волостной управе и с 17:00 до 18:00 — в Пилдской волостной управе.

Выездная вакцинация в Резекненском крае будет проходить с 9:00 до 11:00 в Центре общественной деятельности Сакстагалса, с 11:30 до 13:30 в Дрицанском доме культуры и с 14:00 до 16:00 в Гайгалавском доме культуры.

Выездная вакцинация проводится без предварительной записи, в порядке живой очереди.